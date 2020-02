Doorgaan Gyas-Hunze Race onzeker door hoog water en harde wind

Studentenroeivereniging Gyas heeft last van de overvloedige regenval en de harde wind. De vraag is daarom of de Gyas-Hunze Race van komend weekend wel door kan gaan.

Volgens Vincent Popma is het besluit nog niet definitief genomen.

'Met de race gaan we de stad in. Hier om de hoek bij Gyas is al een heel laag bruggetje, daar kom je eigenlijk al amper onderdoor. En met harde wind kan het ook best gevaarlijk zijn. Het is dus spannend of de race wel doorgaat.'



Derde brug is hobbel

De roeiers van Gyas komen normaal niet in de richting van het centrum, want tijdens de training roeien ze de andere kant op van het Noord-Willemskanaal. Maar ook dat is een stuk lastiger geworden, vooral door de hoge stand van het water.

Onder de eerste twee bruggen doorroeien, de Van Iddekingebrug en de Van Ketwich Verschuurbrug, gaat nog wel. De derde brug, de Meerbrug, is volgens Poppema een lastiger verhaal.

'Zelfs als je gaat liggen, horizontaal op de boot, dan lukt het niet. Jammer, want dat is eigenlijk het mooiste stukje water. Daar kan je de langste halen maken en heb je het minste last van de wind. Maar zelfs daar waait het nu behoorlijk hard.'

Ronald Niemeijer nam een kijkje bij de studentenroeivereniging





De combinatie van hoog water en harde wind maakt het lastig. Met windkracht 5 á 6 gaat het nog net. De boot uit het water halen is ook geen optie, zegt Popma. 'Nee, want dat is toch wel een heel karwei. Die zijn behoorlijk zwaar.'

Voorlopig is het in elk geval even roeien met de riemen die ze hebben bij Gyas. 't Is niet anders', besluit Poppema.

Woensdag bekijkt de vereniging de situatie op het water opnieuw.



