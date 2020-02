Eerste klas verdwijnt uit Groningse en Friese treinen

Treinreizigers in onze provincie moeten het vanaf december doen zonder eerste klas-stoelen. De mogelijkheid om extra luxe te reizen verdwijnt uit alle treinstellen van Arriva in Groningen en Friesland.

In de NS-treinen richting Zwolle blijft de eerste klas wel beschikbaar.

De provincies Groningen en Fryslân, opdrachtgevers van Arriva, vinden de aanwezigheid van eerste klas-stoelen niet meer nodig.

Telefoon opladen

De eerste klas-coupés verdwijnen vanaf 13 december. Dan gaat het nieuwe contract tussen Arriva en de beide provincies in.

'Met de ingang van het nieuwe contract neemt de kwaliteit voor de reiziger toe', zegt een woordvoerder van de provincie Groningen. 'Zo komen er usb-poorten bij de stoelen om je telefoon op te laten.'

Klaptafels

'Er komen ook klaptafels in de treinen', zegt de woordvoerder. Die klaptafels kennen de Arriva-treinen nu nog niet. Dat moet het makkelijker maken om tijdens je treinreis op een laptop te werken.

'Al met al zijn er straks meer faciliteiten in de tweede klas dan nu. Daarom laten we de eerste klas vervallen', zegt de woordvoerder.

Stoelen in de huidige eerste klas-coupés van Arriva (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)



Afgesloten stiltecoupé

Arriva zegt in een reactie dat reizigers vanaf december in alle treinen 'overal met dezelfde hoogwaardige kwaliteit en voorzieningen' reizen.

'Dit is inclusief een afgesloten stiltecoupé', zegt een woordvoerder. De stiltecoupés van de huidige Arriva-treinen zijn niet afgesloten, waardoor geluid uit de rest van de trein die zitplaatsen makkelijk bereikt.

Uniek in Nederland

Het ontbreken van de eerste klas is relatief uniek in Nederland. In alle NS-treinen is reizen in zowel de eerste als tweede klas mogelijk. Ook op alle andere trajecten van Arriva in Nederland kan je kiezen hoe luxe je wilt reizen.

De treinen van Qbuzz tussen Dordrecht en Geldermalsen zijn een uitzonderingsgeval: daar is alleen tweede klas aanwezig.

In de Arriva-treinen tussen Leeuwarden en Harlingen Haven en tussen Leeuwarden en Stavoren geldt al langer alleen het tweede klas-tarief. In die treinen zijn nog wel eerste klas-coupés aanwezig, maar daar mag je met een vervoersbewijs voor de tweede klas in plaatsnemen.

Nieuwe en omgebouwde treinen In de achttien nieuwe treinen die Arriva aanschaft worden alleen tweede klas-stoelen geplaatst. Die treinen gaan alleen rijden tussen Groningen en Leeuwarden. De treinen die Arriva momenteel gebruikt, worden omgebouwd: daarin keert de eerste klas niet terug. Mocht de verbouwing van deze treinen in december niet voltooid zijn, dan kan je met een tweede klas-kaartje in de eerste klas plaatsnemen zonder daarvoor extra te betalen. Zo zien de nieuwe Arriva-treinen eruit (Foto: Arriva)



Meer reisinformatie tijdens rit

In de nieuwe en omgebouwde treinen verandert meer: zo is er straks meer reisinformatie te zien op de schermen in de trein. De drie eerstvolgende stations moeten erop zichtbaar zijn, net als de eindbestemming, aankomsttijden en aansluitingen op andere treinen en bussen.

Automatische omroepstem

De automatische omroepstem krijgt het vanaf medio december ook drukker. Die moet behalve het volgende station straks ook aansluitingen op andere treinen en bussen aan gaan kondigen.

Voor visueel beperkte reizigers wordt bovendien omgeroepen aan welke kant van de trein je uit moet stappen. Ook vertragingen worden door de automatische stem bekendgemaakt, evenals de oorzaak van die vertraging en de verwachting wanneer die voorbij is.

In 2017 kreeg een groep Groningers van Arriva in Zwitserland al een voorproefje van de nieuwe treinen:



Lees ook:

- Zo gaan de nieuwe Arriva-treinen eruitzien

- Stoelen kiezen voor nieuwe Arriva-treinen 'best lastig, je moet ook aan anderen denken'