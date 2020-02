Lopend Vuur: Inmiddels ben ik bang geworden voor het coronavirus

Wat eerst alleen in China een groot probleem leek, verspreidt zich nu over Europa en andere delen van de wereld. Het coronavirus beheerst nog steeds het nieuws.

In Italië heeft de uitbraak van het coronavirus inmiddels aan elf mensen het leven gekost. Ook in andere Europese landen zijn mensen ziek geworden. Een Duitser die met het virus besmet is, verbleef een week geleden nog in Limburg. De GGD in Limburg doet nu onderzoek.

Daarmee lijkt corona steeds dichterbij te komen. Het virus zorgt er ook voor dat (sport)evenementen niet doorgaan of uitgesteld worden en het heeft invloed op de beurs van bijvoorbeeld Wall Street.

Dat wat eerder nog ver van ons bed leek, is inmiddels dichtbij. Hoe kijk jij hiernaar?

