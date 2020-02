De Genezers over niertransplantatie en gezonde voeding

In de vierde aflevering van de podcast serie De Genezers gaat het over niertransplantatie, voeding en gezondheid.

Brenda de Coninck kreeg twee jaar geleden in het UMCG een donornier. Haar eigen nieren functioneerden steeds slechter vanwege erfelijke cysten. Met de donornier, die ze ontving van een levende donor, kreeg ze haar leven terug: 'Ik sport, ik werk, ik heb lol en ik voel me goed.'

Gerjan Navis

De genezer in deze aflevering is Gerjan Navis, specialist op het gebied van nierziektes en hoogleraar voeding in de geneeskunde. Volgens Navis krijgen leef- en eetgewoonten vaak te weinig aandacht in de geneeskunst, met alle gevolgen van dien. 'We moeten mensen weer voedsel vaardigheden aanleren', zegt ze.

De Genezers is een podcast over ziekte en genezing, over onderzoeken en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Pieter de Hart praat in iedere aflevering met een patiënt en een arts of medisch onderzoeker.

De Genezers is te beluisteren via rtvnoord.nl/podcasts.