Gronings gezin weer thuis na nacht wachten op vliegveld Gran Canaria

Zondag zou het gezin uit Winschoten terug naar Nederland vliegen. Na negen uur wachten werd echter duidelijk dat vliegen er niet in zat. Dus was er maar een optie: terug naar het hotel. Maandag sprak Doddema-Dale de hoop uit dat er snel nieuws zou komen. En dat nieuws kwam er.

Halsoverkop naar het vliegveld

'Om 16.00 uur kregen we een e-mail van Condor dat we om 18.15 uur zouden vliegen', vertelt ze. 'Dus snel uitgecheckt in het hotel en direct met de taxi naar het vliegveld.'

De vlucht, niet naar Nederland, maar naar het Duitse Düsseldorf, stond nergens vermeld, maar passagiers van Condor werd wel gevraagd in de rij te gaan staan om koffers in te checken.

'Daar stonden we wel twee uur. Toen werd er ineens geroepen dat de vlucht naar Düsseldorf zo zou vertrekken. Dus gauw die lange rij voorbij, koffers inleveren en met een noodgang door de douane. Bij de gate moesten we ineens nog een uur wachten.'

We hebben de hele nacht op het vliegveld gezeten Sylvia Doddema-Dale - terug uit Gran Canaria

Eenmaal voorbij de gate leek er niets de terugreis in de weg te staan. Met de nadruk op leek. 'We gingen met de shuttlebus naar het vliegtuig, maar daar was niemand. De bus keerde terug en we kregen te horen dat de vlucht niet doorging. Dus hebben we de hele nacht op het vliegveld gezeten.'

Piloot aan z'n taks

Uiteindelijk stijgt het vliegtuig met het gezin dinsdagochtend om 8.00 uur alsnog op. Eenmaal onderweg legde de piloot uit waarom het allemaal zo lang duurde. 'Hij heeft ons persoonlijk toegesproken in het vliegtuig. Hij had in Düsseldorf al een vertraging van vier uur. Toen hij op Gran Canaria landde, zat hij al aan z'n taks van dertien uur.'

'Hij had ons graag terug willen vliegen, maar dat mocht niet. Doordat ze de passagiers naar Düsseldorf niet direct voor lieten gaan in de rij duurde het te lang en ging de vlucht niet meer door.'

Thuis in Winschoten

Dinsdag aan het einde van de middag plofte Doddema-Dale met haar familie weer neer op de bank in Winschoten. Een avontuur rijker.

En dat geldt niet alleen voor het Winschoter gezin. Filmmaker Ismaël Lotz die op Gran Canaria was om op zoek te gaan naar zichzelf, is weer thuis. Tot slot viert ook het eerder in onze berichtgeving genoemde kersverse echtpaar Ina en Harry Wils de wittebroodsweken weer op Nederlandse bodem.

