Eerste waterstoftrein gaat proefrijden tussen Groningen en Leeuwarden

Voor de proef moest bij tal van instanties toestemming worden geregeld waardoor het langer duurde dan gehoopt voordat de trein kon komen, erkent provinciebestuurder Fleur Gräper (D66). Maar nu de trein echt naar het Noorden komt, is ze blij.

'Dit is een mooi moment', zegt Gräper. 'Vanaf vrijdag gaan we twee weken testrijden en volgende week (7 maart, red.) kan iedereen hem bekijken op het hoofdstation in Groningen.'

Tanken of tegenwind

De tests zijn nodig om te beoordelen of een waterstoftrein eenvoudig in te passen is in de dienstregeling in Noord-Nederland. Een trein op waterstof kan anders reageren dan de huidige Arriva-treinen.

'Hoe lang duurt het tanken? Hoe reageert hij op tegenwind?', zijn volgens Gräper bijvoorbeeld vragen die beantwoord moeten worden.

Treinen kopen

Als de trein in de dienstregeling past, dan gaan de provincies Groningen en Friesland in gesprek met vervoerder Arriva over de aanschaf van de treinen. Met de uitbreiding van het spoor naar Stadskanaal moeten er sowieso extra treinen komen, zo is het idee.

Gräper: 'Als hij in de dienstregeling past, dan gaan we met Arriva kijken of de extra treinen waterstoftreinen kunnen zijn.'

Nog geen passagiers

De trein zal voorlopig nog geen mensen vervoeren. De testritten zijn de komende twee weken 's nachts.

