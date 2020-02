Westerwolde doet apothekers laatste voorstel voor ophalen medisch afval

Sinds begin dit jaar haalt de gemeente Westerwolde het medisch afval niet meer op bij apotheken. Op hun beurt hebben apothekers in zuid-Westerwolde besloten om het medisch afval daarom niet meer te accepteren.

Vijf keer per jaar

'We hebben voorgesteld om vijf keer per jaar het medisch afval weer te gaan ophalen bij de apothekers', vertelt wethouder Henk van der Goot woensdagochtend. Hij is een aantal weken bezig geweest om te kijken naar de mogelijkheden. 'Dit is op dit moment voor ons het hoogst haalbare', zegt hij.

Twee keer per jaar

Een paar weken geleden stelde wethouder Henk van der Goot al voor om het medisch afval twee keer per jaar op te halen bij de apothekers, maar daar gingen de apothekers niet mee akkoord. 'Zij willen het liefst dat het zes of acht keer per jaar wordt opgehaald', zei Van der Goot toen.

'Goede tegemoetkoming'

Hij hoopt dat ze nu wel akkoord gaan met het aanbod. 'Dit is een heel goede tegemoetkoming', vindt de wethouder. Volgens hem is er nog één andere oplossing, maar daarvoor moet personeel worden omgeschoold. En ook zou de vuilstort in Ter Apel aangepast moeten worden.

Woensdag krijgen de apothekers en apotheekhoudende huisartsen in het zuidelijk deel van Westerwolde een brief waarin het voorstel wordt toegelicht.

De apothekers kunnen tegenover RTV Noord nog niet reageren op het voorstel van de wethouder.

