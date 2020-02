'Slijters zagen onze webshop als broodroof, dat was nooit onze inzet'

De internetwinkel was nog niet online, of het regende boze reacties van voornamelijk noordelijke slijters die de site als een bedreiging van hun omzet zagen. Nog dezelfde dag besloot Hooghoudt om de webwinkel weer uit de lucht te halen.

Felheid

Marketingdirecteur Niels Grootenboer erkent dat zijn bedrijf een inschattingsfout heeft gemaakt. 'De felheid van de reacties van onze belangrijkste afnemers, de vakslijters, heeft ons verrast. De slijters zagen het als broodroof. Dat was nooit onze inzet, zij zijn ons eten. We hebben dus subiet besloten om de website uit de lucht te halen en eerst maar eens in gesprek te gaan met onze belangrijkste afnemers.'

Volgens Grootenboer was het idee voor de webshop wel voorgelegd aan enkele belangrijke afnemers. 'We hebben een paar slijters om ons heen staan waar we geregeld mee klankborden. Die zijn ook geschrokken van de heftigheid van de reacties. Anders hadden we dit ook absoluut anders gedaan.'

Voor ons is de webshop een service en geen verdienmodel Niels Grootenboer - directeur marketing Hooghoudt

Aanvulling

Hooghoudt zag de webshop als een aanvulling op de bestaande afzetkanalen. 'We zijn een 130 jaar oud familiebedrijf en zijn al tien jaar bezig om jenever te revitaliseren. We krijgen geregeld vragen van klanten die het niet in hun buurt kunnen kopen. Met de webshop wilden we daarop inspelen', stelt Grootenboer.

'Het was ook niet de bedoeling om al onze producten in de webshop aan te bieden, maar slechts vier producten', aldus de marketingdirecteur. 'Voor ons is de webshop een service en geen verdienmodel.'

Gezamenlijkheid

Hoewel de eigen webshop nu uit de lucht is gehaald, hoopt Grootenboer dat Hooghoudt zijn producten in de toekomst alsnog via internet kan slijten. 'We gaan nu in gesprek met onze belangrijkste afnemers om te kijken of we een manier kunnen vinden om dit te doen in meer gezamenlijkheid. Waar iedereen zich oké bij voelt.'

