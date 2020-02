Corona-expert UMCG: 'Het is al in Nederland, we hebben het alleen nog niet gevonden' (update)

Het coronavirus is in Europa bezig met een opmars. Na het bereiken van Europese landen als Frankrijk, Spanje, Italiƫ en Duitsland lijkt het een kwestie van tijd voordat het virus in Nederland bij iemand wordt vastgesteld.

'Ik verwacht dat dat deze week nog gaat gebeuren', zegt Alex Friedrich, RUG-hoogleraar en microbioloog bij het UMCG. Dagelijks heeft hij contact met andere Nederlandse ziekenhuizen en zorgspecialisten in het buitenland over het coronavirus.

'We zijn op het moment gekomen dat we moeten gaan handelen. Ik vermoed dat er al mensen in Nederland zijn met het coronavirus. We hebben het alleen nog niet geconstateerd. Het is een kwestie van tijd voordat we hier een casus hebben.'

Overleg met directie

Friedrich praat donderdag de UMCG-directie bij over de stand van zaken rondom het coronavirus. Het Groningse ziekenhuis heeft draaiboeken klaarliggen voor het geval dat. Het personeel heeft uitgebreide instructies gekregen over hoe te handelen.

Als we hier alles uit de kast trekken, zouden we het virus ook vinden Alex Friedrich - RUG-hoogleraar en microbioloog bij het UMCG

Bij iedere ontwikkeling in de uitbraak van het coronavirus worden de draaiboeken weer onder de loep genomen. Dat gebeurt inmiddels meerdere keren per dag.

Minder afwachtend

De microbioloog vindt dat Nederland best wat minder afwachtend mag zijn wat betreft het coronavirus.

Friedrich was te gast bij Noord Vandaag



'In Italië en andere Europese landen zijn ze nu ook geswitcht van beleid. Daar zijn ze sinds het vaststellen van besmettingen mensen actief op gaan opsporen. Ze trekken echt alles uit de kast. Als we dat hier zouden gaan doen, zouden we het virus ook vinden. Als alle landen om je heen infecties hebben, kun je het bijna niet voorkomen.'

Ziekteverschijnselen

Het coronavirus geeft griepachtige klachten. Een groot deel van de patiënten heeft klachten aan de bovenste luchtwegen. Risicogroepen zijn mensen met een verminderde weerstand, bijvoorbeeld ouderen.

Er is nog geen vaccin, maar er wordt door veel farmaceuten aan gewerkt. Zodra die vaccins er zijn, moeten ze nog uitgebreid worden getest. Pas daarna kunnen ze de markt op. Dat zal volgens het RIVM maanden duren.

Update: Een dag na dit bericht, op donderdag 27 februari, werd bekend dat in Tilburg voor het eerst bij iemand een besmetting met het coronavirus werd vastgesteld. Het gaat om een man die op een geïsoleerde afdeling ligt in het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg

