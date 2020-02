Bo van der Werff zet punt achter schaatscarrière (update)

'Ik heb de laatste jaren hard gevochten tegen blessures en ik merk dat ik zowel fysiek als mentaal het niet meer kan opbrengen om met de besten mee te gaan', meldt de Groningse op Instagram.

Afgelopen november kwam ze niet in aanmerking voor deelname aan de 1000 meter bij het wereldbekerkwalificatietoernooi, hoewel ze wel de zogeheten A-limiet had gereden. Van der Werff was daar boos en teleurgesteld over.

Moeilijke beslissing

'Ik ben bij mijn besluit niet over één nacht ijs gegaan. Het was moeilijk voor mij omdat schaatsen vijftien jaar lang een groot deel van mijn leven was', licht Van der Werff toe op Radio Noord.

'Maar ik voelde dat het niet meer ging lukken om me met de besten ter wereld te meten, mijn lijf kon dat niet meer. Dat is heel frustrerend en confronterend. Ik heb me ook best lang tegen deze gevoelens verzet. Maar ik kreeg steeds de deur in het gezicht.'

Trots

Toch kijkt Van der Werff met trots terug op haar loopbaan. Zo knokte ze zich na een ernstige knieblessure verdienstelijk terug, door op de 1000 meter zelfs een persoonlijk record te rijden.

'Ik mocht voor mijn passie de wereld overvliegen. Ik heb World Cups gereden, één keer zelfs top-8 gereden, dat is natuurlijk supergaaf. Ik ben ook superdankbaar voor de vriendschappen die daar zijn ontstaan. Ik heb veel geleerd over mijzelf, over doorzettingsvermogen en wat het is om ergens vol voor te gaan', vertelt Van der Werff.

Toekomstplannen

De schaatsster richt zich de komende tijd op haar studie. Volgend jaar hoopt ze af te studeren. 'En daarna komt er vanzelf iets op mijn pad.'

Of ze ooit terugkeert op de ijsbaan, bijvoorbeeld als coach? Van der Werff zegt geen nee: 'Schaatsen is een groot deel van mijn leven en dat zal ook altijd zo blijven. Nu neem ik er even afstand van, maar ik sluit niet uit dat ik er in terugkeer.'

Van der Werff rijdt haar laatste wedstrijd op 11 maart tijdens De Zilveren Bal in Leeuwarden.

Aan het oorspronkelijke bericht zijn quotes van Van der Werff uit het interview op Radio Noord toegevoegd.

Lees ook:

- Bo van der Werff vindt handelen KNSB 'niet netjes'

- Comeback schaatsster Van der Werff valt zwaar