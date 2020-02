Provincie wil niet investeren in nieuwe brandweerkazerne Groningen Airport Eelde

'We zijn op dit moment terughoudend in het doen van investeringen in de luchthaven', zegt gedeputeerde Fleur Gräper. 'De interim-directeur (Bart Schmeink, red.) heeft aangegeven dat van een acuut veiligheidsprobleem geen sprake is. Wij zeggen dan: laten we voorzichtig zijn, investeren in de brandweerkazerne is op dit moment niet opportuun.'

Investering 'on hold'

Ruim vier jaar geleden stelden de aandeelhouders, de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo gezamenlijk 46 miljoen euro beschikbaar om tien jaar lang te investeren in Groningen Airport Eelde, zodat de luchthaven zich vanaf 2026 zichzelf zou kunnen bedruipen.

In die 46 miljoen was gezamenlijk afgesproken om ruim 3 miljoen te gebruiken om te investeren in een nieuwe brandweerkazerne. Maar door tegenvallende resultaten is de investering van 46 miljoen 'on hold' gezet en wordt ook geen start gemaakt met het investeren in een nieuwe brandweerkazerne. Als het aan de provincie Groningen ligt, blijft dat zo, zegt Gräper.

Kaarten voor de borst

De coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, VVD, ChristenUnie, D66 en CDA hebben met elkaar afgesproken dat er geen cent extra naar Groningen Airport Eelde gaat, zo meldt het coalitieakkoord.

Maar in het debat over het financieel tekort bij de luchthaven en de toekomst van de luchthaven houden het CDA, de ChristenUnie en de VVD hun kaarten tegen de borst.

Iets wat je waardeert, mag ook wat kosten Fredric Geijtenbeek - Statenlid ChristenUnie

Afwachten

'De aanwezigheid van een luchthaven in onze regio is iets waard', vindt ChristenUnie-fractieleider Fredric Geijtenbeek. 'En iets wat je waardeert, mag ook wat kosten. De vraag is wel: wat mag het kosten en wat krijgen we voor die prijs? We wachten af en hopen dat de ontwikkelde scenario's realistischer zullen zijn.'

De VVD ziet nog kansen voor de noordelijke luchthaven. 'Er moet nadrukkelijk gekeken worden naar de luchtvaartnota die binnenkort uitkomt. En wat betreft de stikstofproblematiek, Groningen Airport Eelde is de enige luchthaven in Nederland die ruimte heeft qua stikstof. Alle andere luchthavens zitten er al boven', laat VVD'er Nico Bakker weten.

Statenlid Robert de Wit (CDA) wil de scenario's afwachten en niet vooruitlopen op een mogelijke sluiting van Groningen Airport Eelde.

De grootste coalitiefractie GroenLinks spreekt vooral haar zorg uit. 'We zien dat de luchthaven in 2021 een liquiditeitsprobleem heeft. 'Wat ons betreft, komt Groningen Airport Eelde dan in financiële problemen', stelt fractievoorzitter Hendri Meendering.

Verdeelde oppositie

Ook de oppositie is verdeeld over de toekomst van de luchthaven. Zo zijn Forum voor Democratie, Groninger Belang, 50 Plus en de PVV de luchthaven gunstig gezind, terwijl de Partij voor het Noorden en de SP sceptisch zijn.

De Partij voor de Dieren pleit voor sluiting.

Liquiditeitsprobleem

Gräper erkent de financiële moeilijkheden van de luchthaven. 'Als we niets doen, heeft het vliegeld over iets meer dan een jaar een liquiditeitsprobleem', legt ze uit.

'De begroting voor dit jaar heeft een negatieve exploitatie. Dat is geen eenmalige situatie, maar een meerjarige situatie.' De investering van de brandweerkazerne is volgens haar dan ook geen optie.

Negatief imago

Groninger Belang-voorman Bram Schmaal vindt dat de partijen die tegen Groningen Airport Eelde zijn te negatief oordelen over de luchthaven.

'Als er een hubverbinding komt, hebben we geen debat. Als er tekorten zijn wel. Dit draagt ook niet bij aan het imago van de luchthaven. Zo wil ook geen ondernemer investeren in Groningen Airport Eelde', meent Schmaal.

