Wietplantages ontdekt bij invallen in Winschoten en Sellingen (update)

Dat laat een woordvoerder van de politie Noord-Nederland weten. Er zijn wel verdachten op het oog, maar er is (nog) niemand aangehouden.

Wietplanten



In de Blijhamsterstraat in Winschoten zijn meerdere panden doorzocht. Bij een van de panden zijn ongeveer zeshonderd wietplanten gevonden. Bij een inval aan de Van Olmstraat in Winschoten vond de politie ruim tweehonderd wietplanten.

Even verderop aan de Transportbaan in Winschoten werd een stekkerij aangetroffen. Daar worden de stekjes gekweekt voordat ze geplant kunnen worden. Op die locatie vond de politie ongeveer 250 stekjes en zo'n vijftig planten.

Sellingen



Niet alleen in Winschoten, ook in Veendam en Sellingen zijn invallen gedaan. In Veendam werd niks gevonden, in Sellingen was het wel raak.

Aan de Bosweg in dat dorp werd een drogerij aangetroffen. Daar lag zo'n dertien kilo aan henneptoppen.

Onderzoek



Of de panden iets met elkaar te maken hebben, kan de politie niet zeggen. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. De woordvoerder: 'Voor ons is het belangrijk dat deze planten van straat gehaald worden. Criminaliteit mag niet lonen.'



Blijhamsterstraat

Woensdagochtend was de politie al met meerdere auto's op de Blijhamsterstraat in Winschoten. Een woordvoerder van de politie liet weten dat het daarbij gaat om hypotheekfraude. De politie werkt daarom samen met de FIOD.

Daarbij zijn meerdere spullen in beslag genomen, waaronder de administratie.

Gemeente tevreden

De gemeente Oldambt is tevreden over de verlopen dag. 'We hebben met elkaar hard toegewerkt naar deze dag. Dan is het mooi als het ook oplevert, wat je vooraf hoopt', laat burgemeester Cora-Yfke Sikkema op Facebook weten.

'Vooral met de samenwerking tijdens dit onderzoek ben ik erg blij. Door met Politie, FIOD, Openbaar Ministerie en gemeente de handen ineen te slaan, hebben we op meerdere terreinen belangrijke aanknopingspunten gevonden voor een vervolg. We moeten nu afwachten wat dat oplevert, waarbij ik hoop en verwacht hiermee een vuist te kunnen maken tegen criminaliteit. Zodat duidelijk wordt dat misdaad niet loont.'

