Aardbeving Opende vond plaats in het Marumveld

De beving van zaterdagavond had een kracht van 1,4 op de schaal van Richter en heeft voor zover bekend bij de gemeente geen schademeldingen opgeleverd.

'We hebben behalve bij de NAM ook even ons oor te luister gelegd in het dorp zelf. Ook van daaruit krijgen we geen signalen dat de beving veel gevoeld is of dat er schade is. In die zin lijkt het mee te vallen', zegt wethouder Hielke Westra van Westerkwartier.

Klein veld

Het Marumveld ligt in de driehoek van de snelweg A7 en de Skieding, nabij de provinciegrens met Friesland.

Volgens wethouder Westra behoort het Marumveld tot de kleinere gasvelden en is tweederde van het gas uit het veld inmiddels gewonnen.

Schade melden bij NAM

Hoewel er dus nog geen schademeldingen zijn, moeten mensen die denken toch schade te hebben dat melden bij de NAM. Het gasbedrijf handelt schade veroorzaakt door gaswinning uit de kleine velden af.

Dat is anders bij schademeldingen uit het Groningenveld: die worden afgehandeld door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

Gas uit het Marumveld wordt gewonnen op deze NAM-locatie op de provinciegrens met Friesland langs de A7 (Foto: Jan Been/RTV Noord)

