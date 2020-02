Provincie blijft praten in Oost-Groningen over herindeling: 'Mogelijkheden nadrukkelijk ingeperkt'

De partijen in Provinciale Staten worstelen met de mislukte herindeling in Oost-Groningen. De ontstane impasse zorgt voor stilstand, zo wordt erkend, maar door veranderende wetgeving kan de provincie niet meer ingrijpen en dat zorgt voor vertraging.

Zo wil de ChristenUnie in de provincie duidelijkheid voor Stadskanaal, dat eerst een waarnemend burgemeester krijgt als opvolger van waarnemend burgemeester Froukje de Jonge.

'Hoe lang blijven wij doorgaan met een herdershond?', vraagt Gerrit Jan Steenbergen van de ChristenUnie zich af. 'Stadskanaal wil een herder en heeft zin in een kroonbenoemde burgemeester.'

Alleen praten, niet ingrijpen

Die komt er vooralsnog niet, nu Frank de Vries, voormalig wethouder in de stad Groningen en oud-burgemeester van Ten Boer, in gesprek is met de Oost-Groninger gemeenten over hun toekomst. Daar moet op korte termijn een beeld uit gevormd worden.

Duidelijk is wel dat de provincie minder mogelijkheden heeft om de Oost-Groninger impasse te doorbreken. Nu de herindeling tussen Veendam, Pekela en Stadskanaal is mislukt, kan de provincie door een wijziging in de Wet algemene regels herindeling (Arhi), in 2019, niet ingrjipen, maar alleen praten.

'Het is zorgelijk', erkent fractievoorzitter Hendri Meendering (GroenLinks). 'Op de lange termijn is herindeling in de regio onvermijdelijk.' Dat vindt ook D66'er Geert Kamminga.

CDA'er Robert de Wit ziet de beperkingen van de provincie. 'Duidelijk is dat de provincie minder bevoegdheden heeft.'

Het vervolg

Gedeputeerde Fleur Gräper erkent de beperkte mogelijkheden van de provincie.

'De mogelijkheden om als provincie een Arhi-procedure op te starten is nadrukkelijk ingeperkt', laat zij weten. 'Wel is er de mogelijkheid om zelfstandig als gemeenten een herindeling op te starten, maar men moet veel nadrukkelijker het punt draagvlak aantoonbaar maken.'

Vooralsnog verandert het de situatie in Oost-Groningen niet. De Vries heeft met Oldambt, Westerwolde, Pekela, Veendam en Stadskanaal gesproken en presenteert zijn bevindingen binnenkort aan het college van Gedeputeerde Staten. Daarna wordt duidelijk hoe de provincie het proces wil vervolgen.

