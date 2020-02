Groningen in de race voor EU-miljoenen: 'Goed nieuws voor heel Noord-Nederland!'

De provincie Groningen komt nadrukkelijk in aanmerking voor miljoenensteun van de Europese Unie. Onze regio is door de Europese Commissie aangewezen als kanshebber voor een deel van het geld dat bedoeld is om Europa te vergroenen.

In totaal heeft de EU zo'n 7,5 miljard euro beschikbaar voor een speciaal transitiefonds om Europa klimaatneutraal te maken. Voor Nederland is in totaal 220 miljoen euro gereserveerd. Het geld kan worden gebruikt voor schonere fabrieken en groene energie, maar ook voor het omscholen van medewerkers.

Twintigduizend banen

Het stoppen met de gaswinning in Groningen hangt samen met het klimaatneutraal maken van de provincie. Dat kost in deze regio naar verwachting twintigduizend banen. Mede daarom vindt de Europese Commissie dat Groningen voor uitdagingen staat en de steun goed kan gebruiken.

'Het is op z'n zachtst gezegd geen impuls voor de regionale economie', vertelt ook commissaris van de Koning René Paas. 'Maar Groningen is ook enorm kansrijk in de energietransitie. We barsten van de nieuwe plannen voor de waterstofeconomie.'

Industrie Eemshaven

Die plannen en kansen hebben er mede voor gezorgd dat Groningen hoog op het Europese lijstje staat. De industrie rond de Eemshaven en Delfzijl stoot veel broeikasgassen uit en de EU wil de emissie de komende decennia terugbrengen tot nul. In Groningen ziet men daar kansen toe.

Goed voor Noord-Nederland

Volgens Paas is het bericht uit Brussel niet alleen goed nieuws voor onze provincie, maar voor heel Noord-Nederland. 'De chemische sector loopt bijvoorbeeld door tot in Emmen', zegt hij.

Hoewel Groningen een serieuze kans maakt op het geld, is het nog niet toegezegd. Daarvoor moeten de plannen verder worden uitgewerkt en bovendien is er concurrentie van andere industriële regio's in Nederland zoals onder meer Rotterdam, Zeeland en Zuid-Limburg.

Beer nog niet geschoten

Daar komt bij dat het Rijk ook mee moet investeren, stelt de commissaris van de Koning. 'De Europese Unie deelt geen cadeaus uit, maar levert een bijdrage. Wij rekenen erop dat het kabinet dit gaat verzilveren.'

'De beer is nog niet geschoten', erkent Paas. 'Maar we staan er wel goed op.'