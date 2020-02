Drie tieners aangehouden voor brandstichting OBS Karrepad

Bij de brand ging de gymzaal van OBS Karrepad in november 2019 in vlammen op (Foto: ProNews)

Twee jongens van 13 en 14 plus een 19-jarige man zijn dinsdag door de politie aangehouden in Groningen. Ze worden verdacht betrokken te zijn bij de brand bij openbare basisschool Karrepad.

Bij die brand op 16 november vorig jaar ging een gymzaal in vlammen op.

Getuigenoproep

De politie onderzoekt nog of er ook een verband is met de containerbrandjes, eerder die avond in de Korrewegwijk in Stad.

De verdachten kwamen in het vizier na een getuigenoproep.

Beloning

De verzekeraar van de school loofde in december een beloning uit voor de tip die naar de daders zou leiden. Het is niet bekend of dat in dit geval ook van invloed is geweest bij het opsporen van de drie verdachten.

