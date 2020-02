Jachthaven in Delfzijl in de problemen vanwege PFAS

De problemen rond de PFAS-normen treffen ook watersportvereniging Abel Tasman in Delfzijl. De haven van de vereniging wordt pas volgende maand uitgebaggerd, vier maanden later dan gepland.

Tijdens deze werkzaamheden kunnen er veel minder boten liggen, waardoor de vereniging inkomsten misloopt. Net nu het vaarseizoen begint.

Strenge norm

Het baggeren zou eigenlijk al in november plaatsvinden, maar toen werd de PFAS-norm een stuk strenger. PFAS, een verzamelnaam voor chemische stoffen die schadelijk en vervuilend kunnen zijn, zitten ook in de waterbodem. Door de scherpe norm kon de aannemer niet baggeren.

Eind vorig jaar heeft het kabinet de PFAS-norm verhoogd, waardoor veel projecten weer door kunnen gaan. Het baggeren van de haven begint op 9 maart, terwijl juist dan de plezierjachten weer te water gaan.

Zoeken overal

De vereniging is daarom druk op zoek naar alternatieve locaties om de boten tijdelijk neer te leggen: 'Tijdens het baggeren moeten vrijwel alle schepen weg, dus we zoeken overal. Gelukkig kan een deel naar het Damsterdiep en een aantal is al vertrokken naar Appingedam', zegt voorzitter Frits van Gent.

Ook kan een deel van de boten even verderop in het Oude Eemskanaal terecht. Dat kan echter schade veroorzaken aan kleine boten, aangezien het water tijdens het spuien een halve meter kan zakken.

Niet vrolijk

'Als het water weer terugkomt, kunnen schepen onder de balk langs de kade blijven hangen en krijg je schade. Dat willen we natuurlijk niet', zegt Van Gent. 'Eigenaren worden daar niet vrolijk van.'

Daarnaast loopt de vereniging inkomsten mis, omdat passanten aan het begin van het seizoen niet in de haven kunnen liggen. Dat scheelt volgens Van Gent enkele honderden euro's per week.

Schepen lopen vast

De haven aan het Oude Eemskanaal is voor het laatst in de jaren negentig gebaggerd. Het is hard nodig, omdat er steeds meer zand komt te liggen. Daardoor lopen schepen nu regelmatig vast.

Voor Van Gent en de havencoördinator, beiden vrijwilligers, betekenen de werkzaamheden extra drukte in deze periode: 'Dit is voor ons een heleboel werk. Maar iedereen is welwillend. We gaan een oplossing zoeken om alle booteigenaren goed te helpen.'