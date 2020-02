Drenthe zoekt oplossing voor investering in brandweerkazerne Groningen Airport Eelde

Woensdag werd bekend dat de provincie Groningen geen extra geld wil investeren in de verbouwing van de brandweerkazerne.

De brandweerkazerne bij Groningen Airport Eelde voldoet niet aan de arbonormen en is milieutechnisch niet op orde. De enige reden dat de kazerne nog gebruikt mag worden, is dat er zicht is op een nieuw gebouw. Maar het plan om daar 3 miljoen euro voor uit te trekken staat op losse schroeven, nu de provincie Groningen niet wil investeren.

Hoe Drenthe wil investeren in de brandweerkazerne is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat, mocht het echt nodig zijn vanwege veiligheid en regelgeving, er geld komt voor een brandweerkazerne vanuit Drenthe. Ook al moet er meer bij, meldt RTV Drenthe.

De deur staat in Drenthe op een kier

Daarbij wordt gekeken naar geld dat nu is gereserveerd voor de verbouw van de terminal. Zolang er geen sprake is van groei van het aantal passagiers van Groningen Airport Eelde, is er ook geen investering in de passagiersterminal nodig. En dus zou een deel van het gereserveerde geld naar de brandweerkazerne kunnen.

De politiek in de raden en Staten is verdeeld over investeringen in de Noordelijke luchthaven. Een deel vindt dat Eelde wel kan sluiten. Een ander deel vindt dat Eelde geld mag kosten.

Toekomstscenario

Bovendien kijken politieke partijen uit naar acht toekomstscenario's die door interim-directeur Bart Schmeink van Groningen Airport Eelde worden opgesteld. Scenario's waarin steeds op een andere manier naar het vliegveld wordt gekeken. Het moet, zo zegt Schmeink, een brede opleidingsluchthaven worden waar charters ervoor zorgen dat er inkomsten binnenkomen.

Over twee maanden zijn ze klaar. En dan zal de discussie over de toekomst van Groningen Airport Eelde, en dus ook over de nieuwe brandweerkazerne, opnieuw beginnen.

