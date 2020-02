'Modelkwekers' vinden geschikte boerderij; meedoen aan wietproef stap dichterbij

De droom van John en Ines Meijers, die bekend staan als 'modelwietkwekers', is weer een stap dichterbij gekomen. Het stel uit Bierum wil als één van de erkende telers meedoen aan de komende wietproef van de overheid.

De Meijers hebben de boerderij gevonden waar het moet gaan gebeuren. De boerderij staat in de gemeente Oldambt, maar waar precies willen ze liever niet bekendmaken. De buurman heeft John al wel ingelicht over hun wietteelplannen. 'Die reageerde met Groningse nuchterheid. 'Als ie er maar geen last van heeft', zei hij.'

Straf, maar toch wietproef



John en Ines werden bekend omdat zij in alle openheid wiet kweekten in Bierum. Ze betaalden gewoon voor de stroom die ze gebruikten, gaven de winst op bij de belasting en werden gezien als modelkwekers. Toch werden ze uiteindelijk veroordeeld tot een voorwaardelijke straf. Nu willen ze dus legaal gaan telen in hun nieuwe schuur.

De schuur is nu nog leeg, maar John ziet het al helemaal voor zich. 'We maken er een geklimatiseerde ruime van, inclusief een dakkas.'

Voor de aankoop en de uitgebreide verbouwing van de boerderij krijgt John financiering van twee coffeeshophouders, die ook van de illegale teelt af willen.



Tien telers

Het is nog niet zeker of ze ook legaal kan gaan kweken. Tien telers in Nederland krijgen een vergunning van de overheid.

'Dit is een droom, en dat is het al jarenlang', zegt John hoopvol. Over een paar maanden wordt duidelijk of de droom van een legale wietkwekerij ook echt uitkomt.

