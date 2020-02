Welkoop Hoogezand niet op oude plek om 19 vierkante meter

In 2017 brandde het pand aan de Van Spilbergenkade in Hoogezand af. Inmiddels is er een tijdelijke vestiging, maar er is nog geen duidelijkheid over een nieuwe vaste vestiging.

'Ik vind het echt onbegrijpelijk', zegt directeur Domien Andela van moederbedrijf Agrifirm. Hij is van mening dat hij recht heeft om te herbouwen op de plek waar de winkel is afgebrand. Donderdagavond heeft hij zijn zegje gedaan bij de hoorzitting van de commissie bezwaarschriften. 'Wij zijn al een jaar aan het soebatten en nu komt de gemeente met dit argument.'

Bezwaar

De directeur heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente Midden-Groningen om zijn omgevingsvergunning af te wijzen. De gemeente Midden-Groningen ziet herbouw op de oude plek niet zitten omdat er woningen moeten komen op de plek waar de winkel vroeger stond.

Vorig jaar werd nog gekeken of een combinatie van woningbouw en de winkel mogelijk was, maar afgelopen december leek daar ook geen sprake meer van te zijn. 'Het is een absoluut njet geworden', zei de directeur toen.

Geen andere plek

Een andere plek in Hoogezand is volgens Andela geen optie: 'Wij weten honderd procent zeker dat, als we naar een andere locatie gaan, dit het einde van de winkel betekent', zei Andela eerder. En dus zette hij, een eerder stopgezette, bezwaarprocedure voort.

19 vierkante meter kleiner

Tijdens de hoorzitting betoogde de gemeente dat, als de Welkoop bouwplannen had ingediend die exact hetzelfde waren als het pand wat er stond, het wel had gemogen. De herbouw valt dan onder de zogenaamde 'calamiteitenregeling'.

Alleen wordt het pand volgens de ingediende bouwplannen 19 vierkante meter kleiner dan het oorspronkelijke pand. Ook is het nieuwe gebouw moderner en zou nog jaren meekunnen. Dat is volgens de gemeente ook niet de bedoeling. Het pand moet vergelijkbaar zijn met het afgebrande pand.

Geen goed woord voor over

De directeur heeft er geen goed woord voor over: 'Ik ben nu 37 jaar bij dit soort zaken betrokken en ik heb dit nog nooit meegemaakt', zegt hij na afloop. Hij heeft bovendien weer een andere lezing over die zogenoemde 'calamiteitenregeling'.

'Volgens die regeling moet je naar aard en omvang nagenoeg hetzelfde pand opnieuw bouwen', zegt hij. 'Als je kijkt dan is 19 vierkante meter op ongeveer 1500 vierkante meter nagenoeg hetzelfde.'

Nieuw bouwplan

De directeur, die inmiddels een aantal jaar bezig is met herbouwplannen, overweegt nu om een nieuw bouwplan in te dienen. 'Dat wordt een bouwplan met 19 vierkante meter extra', vertelt hij. 'Maar het is natuurlijk verbijsterend dat de gemeente hier nu mee komt nadat er al tienduizenden euro's zijn uitgegeven aan advocaatkosten.'

De gemeente Midden-Groningen had na afloop geen behoefte om te reageren op de hoorzitting. De commissie bezwaarschriften geeft binnen een maand een advies aan het dagelijks bestuur van de gemeente Midden-Groningen. Het college van burgemeesters en wethouders kan dan een heroverweging maken.

Lees ook:

- Zeer grote brand in Welkoop Hoogezand

- Welkoop definitief niet op oude plek: 'In het uiterste geval gaan we naar de rechter'