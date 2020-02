VVD en CDA in de provincie willen realistischer duurzaamheidsvisie

De VVD en het CDA in Provinciale Staten van Groningen willen dat onze provincie niet het braafste jongetje van de klas is bij de totstandkoming van de Regionale Energie Strategie (RES).

Die strategie, onderdeel van 30 verschillende regionale strategieën, is nog voer voor discussie in Provinciale Staten. Er zijn 30 regio's die een bijdrage moeten leveren, Groningen wordt gezien als één van die 30 regio's.

Coalitiepartijen GroenLinks en D66 willen dat Groningen in 2030 minimaal 5,5, maar het liefst 6 of 7 terawatt (TW) aan duurzame energie produceren.

In Nederland wordt ongeveer per jaar 120 terawattuur verbruikt. Dat is 120.000.000.000 kilowattuur (kWh). Een Nederlands huishouden verbruikt zo'n 3.300 kWh per jaar.

Hun coalitiepartners VVD en CDA willen daar niet aan. Zij hebben de afgelopen jaren de discussies rond de windmolens en de zonneparken in onze provincie gezien en vinden dat Groningen een realistischer klimaatbeleid moet hanteren dan nu het geval is.

Van drie naar zeven

De 30 RES-regio's moeten gezamenlijk 35 TW aan duurzame energie produceren. Groningen zette in eerste instantie in op 3 TW, maar uit een notitie blijkt dat die aantal hoger komt te liggen.

Daar is coalitiepartij CDA niet voor. 'Samen moeten we 35 TW halen. Het is een erg ambitieuze situatie wanneer Groningen neigt naar 7 TW. Maar is 5,5 terawatt niet voldoende?', vraagt fractievoorzitter Robert de Wit zich af.

Coalitiegenoot VVD gaat nog een stapje verder. 'Een bod van 4 terawatt is realistisch en haalbaar in 2030. We moeten de factor tijd meetellen. De energietransitie is een marathon en geen sprint, neem vooral de tijd', vindt fractieleider Eric Jan Bennema.

Weerstand

Het pleidooi van beide coalitiefracties botst met de opvattingen van coalitiegenoten D66 en GroenLinks. Volgens D66-voorman Geert Kamminga kan het niet snel genoeg gaan.

'We kunnen 4, 5, 6 of misschien wel 7 terawatt opwekken', is hij enthousiast. 'Belangrijk is wel hoe Groningen daarvan gaat profiteren. Groningen moet geen wingewest zijn, maar een windgewest, waar 100 procent lokaal eigenaarschap voorop staat.'

Een groot deel van de oppositie is net als de VVD en het CDA niet snel warm te krijgen voor de Regionale Energietransitie. Vooral het scenario waar uitgegaan wordt van 7 TW roept weerstand op bij Forum voor Democratie, SP, Groninger Belang, PVV, Partij voor het Noorden en 50 Plus.

'Onevenredig'

Want ruim 7 TW op een totaal van 35 TW is volgens SP'er Joke Lesman een 'onevenredig groot deel'.

'Als wij 7 TW doen en landelijk is de opdracht 35 TW, dan leveren wij een onevenredig deel en denken andere provincies, dan kunnen wij wel wat minder doen. En dan zijn wij Okko.'

Gedeputeerde Nienke Homan wil benadrukken dat de 4 of meer TW tot 2030 echt te realiseren moet zijn, maar dat er ook een opening moet zijn voor de jaren daarna.

'We moeten ook een stap verder zetten na 2030. Het klimaatakkoord gaat weliswaar over 49 procent reductie in 2030, maar we willen ook 95 procent CO2-reductie in 2050.'

