'Onrust door samenvoeging NCG en CVW herkenbaar'

Hij wijt dat vooral aan de samenvoeging van de NCG met het Centrum Veilig Wonen (CVW). 'Ik herken dat dat tot problemen leidt', zegt de wethouder van de gemeente Groningen.

Versterking woningen

De NCG is in onze provincie verantwoordelijk voor de versterking van woningen en andere gebouwen in het aardbevingsgebied. Eerder deze maand werd duidelijk dat er onrust heerst binnen de organisatie.

'Het CVW is opgegaan in de NCG. Dat betekent dat er nieuwe mensen de organisatie binnenkomen. Dat leidt tot veranderingen in de organisatie, en tot vertragingen in de versterking. Dat merken wij ook.'

De goede kant op

'Ik snap dat er daardoor ongenoegen is bij mensen in de dorpen', zegt Van der Schaaf. 'Dat ongenoegen heb ik ook, en de NCG ook. Er is vertraging door de komst van nieuw personeel, maar ik heb wel het gevoel dat het de goede kant opgaat.'

Versterking op gang

'Het enige wat we nu kunnen doen is de schouders eronder zetten. Want mensen verdienen het dat de versterking op gang komt', zegt de wethouder.

Dat de versterking op gang moet komen wordt vaker gezegd. Van der Schaaf zegt wel eens wat cynisch te worden als het ter sprake komt.

'Ik loop al een tijdje mee op dit onderwerp, en je ziet dat de aanpak van het Rijk steeds verandert. Het positieve is dat de gaswinning is teruggebracht, maar de versterking: het duurt allemaal veel en veel te lang.'

'Toe naar één projectorganisatie'

'Maar het moet lukken', vindt de wethouder. 'Over twee jaar moet de NCG veel beter functioneren dan nu. We moeten daarvoor toewerken naar één projectorganisatie. De tijd dat een inwoner acht verschillende instanties over de vloer krijgt moet voorbij zijn. Als gemeente hebben we daar een cruciale rol in.'

Vuist op tafel



Jimmy Dijk (SP) is één van de aanvragers van het spoeddebat dat woensdagavond door de Groningse gemeenteraad gehouden werd. Wat hem betreft moet de wethouder meer met vuist op tafel slaan in Den Haag.

'In Groningen zijn we daar over het algemeen niet zo goed in, maar het hoort er zeker bij dat we in Den Haag onze zaken moeten bevechten', reageert wethouder Van der Schaaf.

Vertrouwen herwinnen

'Het belangrijkste is dat het vertrouwen herwonnen wordt. En dat kan alleen maar door de versterking op gang te brengen. Dat gebeurt als wij ervoor zorgen dat de mensen in het veld, die de huizen gaan versterken, hun werk kunnen gaan doen. Als ik daarvoor met de vuist op tafel moet slaan doe ik dat, maar niet als doel op zich.'

Al met al moet de onrust bij de NCG wat Van der Schaaf betreft worden omgezet in rust. 'Niet in de zin dat er niets gebeurt, maar wel door de veiligheid in de dorpen in Groningen te garanderen.'

Chaos bij NCG Het spoeddebat van woensdagavond vond plaats op verzoek van zeven partijen in de gemeenteraad van Groningen. De partijen deden dat naar aanleiding van berichtgeving van RTV Noord over chaos en onrust bij de Nationaal Coördinator Groningen. Verschillende medewerkers deden eerder deze maand hun verhaal. 'De NCG is een geldverslindende organisatie die vooral met zichzelf bezig is en de Groningers uit het oog verliest', zei één van de medewerkers. Verloop Ook het grote verloop binnen de NCG was voor de partijen reden het debat aan te vragen. Tussen mei 2015 en maart 2019 is bijna de helft van alle medewerkers vertrokken. De zeven partijen zijn bang dat de problemen bij de NCG extra vertraging op gaan leveren. 'Dat is ongewenst omdat de versterkingsopgave nog zo enorm groot is en veel Groningers al jaren wachten', vinden SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, CDA, Stadspartij, 100% Groningen en D66.

