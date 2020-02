Stads debat in Statenzaal: 'Even schrikken, wat een kekke stoelen'

Raadsleden van de gemeente Groningen vergaderden woensdagavond wegens de verbouwing van het Stadhuis in het Provinciehuis. Dat gebeurt eenmalig in de Statenzaal. En dat is wel even spannend, vindt raadslid Marjet Woldhuis.

SP'er Jimmy Dijk moet vooral wennen aan de zetels in het Provinciehuis. 'Wat een kekke stoelen, ik word er meteen ongemakkelijk van.'

Raadslid en statenlid

Alleen voor Ton van Kesteren (PVV) zal het geen speciale beleving zijn om in de Statenzaal plaats te nemen. Hij is behalve raadslid ook statenlid, en bezoekt de zaal dan ook regelmatig.

CDA-fractievoorzitter René Bolle kijkt zijn ogen uit in de historische statenzaal. 'Prachtig, net wat mooier dan op het Stadhuis, eerlijk gezegd.'

De witgrijze stoelen in de Statenzaal (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)



Dansje op de stoel

Marjet Woldhuis (100% Groningen) vindt de witgrijze stoelen in de Statenzaal in ieder geval lekker zitten. 'Je kan er een beetje in bewegen. Even een dansje doen op de stoel, even de spanning eruit rollen.'

Ook D66'er Tom Rustebiel kan wel wennen aan de nieuwe vergaderlocatie. Hij wil er de komende jaren wel vergaderen, maar dat gaat niet door: de raadsvergaderingen worden in het vervolg wel op het Provinciehuis gehouden, maar in een andere zaal.

Voor René Bolle van het CDA maakt dat niet zoveel uit, ook al is hij gecharmeerd van de Statenzaal. 'Uiteindelijk gaat het erom welke besluiten we nemen als gemeenteraad. In wat voor zaal we zitten zal me eigenlijk worst zijn.'

