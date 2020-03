Dit Wordt De Week: Komt er een einde aan de Finster zonnesoap?

Wordt het de komende week de week van de verlossende antwoorden? Er komt wellicht een einde aan de zonneparksoap in Finsterwolde, terwijl de Hoge Raad uitspraak doet over het Heiploeg-faillissement van zes jaar geleden.

Maar er zit meer in de pijplijn. Wat? Je leest het in deze rubriek, waarin we vooruitblikken op de komende week.

Einde aan Finsterwolder zonnesoap?

De zaak speelt al sinds de zomer van 2017, toen de gemeente Oldambt voor het eerst lucht kreeg van het plan om 12 hectare vol te zetten met zonnepanelen. Er werd een actiegroep (ZUN) gevormd en een half jaar later was ook de politiek van mening dat er geen draagvlak was voor een zonnepark ten noorden van Finsterwolde. F&S Solar (ondertussen veranderd in NaGa Solar) was - uiteraard - not amused.

Lang verhaal kort: na 2,5 jaar gesteggel gaat maandagavond eindelijk de kogel door de kerk en wordt duidelijk of de gemeente Oldambt al dan niet akkoord gaat met Zonnepark Finsterwolde. Eindelijk een einde aan de soap dus? Niet als de raad tegen stemt, want in dat geval stapt NaGa Solar naar de rechter.

Khadija Arib komt haar prijs ophalen

Op 28 september vorig jaar kreeg Kamervoorzitter Khadija Arib de Aletta Jacobsprijs toegekend. Dat was op de dag af honderd jaar, nadat de wet in werking trad waarmee vrouwen actief kiesrecht kregen. 'Er is juist dit jaar geen betere winnares van de Aletta Jacobsprijs denkbaar', stelde juryvoorzitter Janka Stoker.

Arib was verguld en trots met de prijs. 'Ik hoop dat ik meisjes, ook meisjes met een niet-Nederlandse achtergrond, kan laten zien dat je waardevol bent en veel kunt betekenen voor de samenleving', aldus Arib. Vrijdag krijgt ze de prijs uitgereikt door Cisca Wijmenga, rector magnificus van de RUG.

Hoge Raad buigt zich over Heiploeg

Weet u het nog? Garnalenverwerker Heiploeg ging in 2014 failliet en maakte onder de vleugels van vissersbedrijf Parlevliet en Van der Plas een doorstart. Negentig man verloren hun baan, 210 mochten blijven, tegen mindere voorwaarden. Onterecht, vonden de vakbonden FNV en CNV. 'Er is sprake van overgang van onderneming', meenden zij, en dus zouden de oude rechten moeten gelden.

Eerst de rechtbank in Almelo en vervolgens het Gerechtshof in Arnhem stelden de vakbonden in het ongelijk. Vrijdag doet de Hoge Raad uitspraak. De voortekenen lijken gunstig voor de bonden, gezien het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad om het vonnis van het Gerechtshof te vernietigen. Zo'n advies wordt vaak - maar niet altijd - overgenomen door de rechters.

Gemeente Groningen buigt zich over afschreven Kardinge

De gemeenteraad van Groningen gaat zich woensdag voor de eerste keer buigen over de verbouwing van sportcentrum Kardinge. Na dertig jaar is het centrum in 2023 afgeschreven.

De vraag die voorligt is hoe het verbouwde Kardinge eruit gaat zien. De 'basisvoorzieningen', zoals de schaatshallen en de zwembaden, zullen blijven. De vraag ligt voor of het daarbij moet blijven, of dat de gemeente daar bovenop het sporten meer dan nu gaat aanmoedigen en stimuleren.

Scheuvelen in Kardinge (Foto: FPS/Jos Schuurman)

Het kan zelfs zo zijn dat Kardinge wordt ingericht als een soort avonturenpark, waarbij het een 'dagje uit voor het hele gezin' moet worden.

Halve marathon én Ronde van Groningen

Wie van (duur)sport houdt kan z'n hart dit weekend ophalen. De provincie is namelijk het decor van twee evenementen van formaat: in Haren wordt zaterdag de 37ste editie van de halve marathon van Haren verlopen. Vorig jaar deden 1800 lopers mee aan het evenement.

Tegelijkertijd wordt iets noordelijker de 42ste Ronde van Groningen verreden. Deze ronde is de eerste vrije klassieker van de Nederlandse wielerkalender in 2020. Het parcours is 174 kilometer lang en voert door een groot deel van de provincie. Maar let op: de start- en finishlijn liggen in Usquert, en niet, zoals de afgelopen vier jaar, in Uithuizermeeden. De complete Nederlandse semi-professionele top staat aan de start.

De waterstoftrein gaat rijden

De project zat al een aantal jaren in de pijplijn, en er moesten kennelijk nogal wat voeten in aarde, maar om klokslag middernacht gaat zaterdag dan eindelijk gebeuren: de eerste waterstoftrein tussen Groningen en Leeuwarden gaat proefrijden.

Dat proefrijden gaat een week of twee duren. Reizigers zullen er waarschijnlijk niks van merken: de trein vervoert geen mensen en rijdt tijdens z'n testritjes alleen 's nachts.

Eigen nieuws

Heb je eigen nieuws om met ons te delen? Stuur ons dan een bericht via redactie@rtvnoord.nl.