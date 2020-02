'Wat gebeurt er als een schip met het coronavirus in de Eemshaven komt?'

De partij heeft hier raadsvragen over gesteld aan burgemeester Henk Jan Bolding.

Aanleiding is het aanmeren van het Chinese vrachtschip Tian Lu in de Eemshaven zondagmiddag. Dat schip bracht onderdelen voor windturbines en kwam vanuit het Chinese Penglai.



In Noord-Italië is een gebied van 50.000 inwoners afgesloten. Net zo groot als Het Hogeland Roelf Torringa - Fractievoorzitter Gemeentebelangen

Kort lijntje met China

Gemeentebelangen vroeg de burgemeester welke maatregelen er genomen worden als het coronavirus op dergelijke schepen aanwezig is. 'Hoe wordt het verspreidingsrisico beperkt, bijvoorbeeld?', wil de partij weten.

'De zorgen zijn er omdat dit schip een rechtstreekse lijn heeft met het land waar het virus is uitgebroken. Dit is een korte lijn', zegt fractievoorzitter Roelf Torringa.

'Als je er niet op tijd bij bent, dan heb je dus met hele grote consequenties te maken. In Noord-Italië is een gebied van 50.000 inwoners afgesloten. Net zo groot als Het Hogeland. Dat willen we hier liever niet natuurlijk.'

Meldingsplicht

Volgens burgemeester Bolding is een gezagvoerder van een schip wettelijk verplicht om ziekte aan boord te melden. 'Bij enig vermoeden moet de havenagent worden ingelicht. Die kan dan maatregelen treffen.'

Bolding laat verder weten dat de veiligheidsregio's in Nederland dagelijkse briefings hebben over het coronavirus.

In kaart brengen

Torringa is blij dat de gemeente er bovenop zit . 'De discussie in Italië was erop gericht dat de bron, de eerste patiënt, niet gevonden kon worden. En nu zijn ze dus veel te laat. Het is belangrijk dat het spoor van de infectie wordt gevolgd. Daarom is het goed om dit in kaart te brengen en dat schepen ziekte moeten melden.'

