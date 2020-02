Dit weekend in Groningen: De Blues Tour en wandelen op de kwelder

Van het weer moeten we het niet hebben dit weekend en dus moeten we het zelf maar gezellig maken. Wij hebben alvast een aantal tips voor je op een rijtje gezet.

Open dag bij De Jonge Onderzoekers

Een Lego-robot programmeren of laat een lampje flitsen met de hulp van een Arduino. Het kan zaterdag tijdens de Open Dag bij de Jonge Onderzoekers in Stad. Tussen 10.00 en 16.00 uur presenteren de verschillende afdelingen en cursussen zich.

Ook kunnen kinderen aan de slag op de metaalafdelingen, bezig met hout, papier en textiel. Meedoen is gratis en kan vanaf acht jaar.

Kindercarnaval in Gasgat

Dat carnaval op Aswoensdag, veertig dagen voor Pasen, eindigt deert carnavalsvereniging Elk en Ain uit Gasgat niet. De vereniging uit Ommelanderwijk viert komend weekend carnaval. Op zaterdagavond is een, reeds uitverkocht, feest voor alle kinderen boven de 18 jaar.

Maar voor de kleinere carnavalsvierders is er zaterdagmiddag Kindercarnaval in De Stainkroeg in Ommelanderwijk. Vanaf 14.00 uur kunnen verklede kinderen er terecht om te gaan feesten, dansen en een patatje te gaan eten.

Blues Tour Groningen

Voor de twaalfde keer is het weer zover. Het is het laatste weekend van februari en dus is het weer zover: Blues Tour Groningen. Vijftien horecabedrijven in de binnenstad van Groningen bieden onderdak aan vijftien bluesbands. Dit jaar telt het festival alleen maar Nederlandse bands. De entree is gratis.

Nacht van Groningen

Rennen door een donker Noorderplantsoen in Stad gebeurt zaterdag weer voor de negentiende keer. Het startschot voor de Nacht van Groningen wordt om 20.00 uur gegeven. Dan beginnen de eerste lopers met hun vijfkilometerloop op de Ossenmarkt, Vervolgens begint om 21.00 uur de Halve Marathon en de 10 Engelse Mijl-deelnemers. Tot slot start de 10 km om 21.15 uur.

Aanmelden om mee te doen kan niet meer, want het evenement is uitverkocht. Maar de renners aanmoedigen kan wel. Schreeuw ze over de finish langs de route door het plantsoen.

Kwelderwandeling bij de Dollard

Op de eerste dag van de nieuwe maand kan je wandelen over de kwelders bij de Dollard. Onder begeleiding van gidsen van Het Groninger Landschap ga je zondag genieten van de stilte en schoonheid bij Nieuwe Statenzijl.

Tijdens de wandeling baan je je een weg door het riet van de drooggevallen Dollard. Daar zitten vogels die op zoek zijn naar voedsel. De wandeling is ongeveer vier kilometer en begint om 11.00 uur. Vergeet je loopschoenen en verrekijker niet.

Sneeuwklokjeszondag

De lente is in aantocht, maar is er nog niet. Dat betekent vaak één ding: sneeuwklokjes. In Oost-Groningen is er een heuse bloembollenroute langs de verschillende tuinen met sneeuwklokjes. Sinds 2008 zijn de vier tuinen in het vroege voorjaar al open voor het publiek.

Tuinen met de namen The Stonefarm (Stadskanaal), City Channel Garden (Stadskanaal) en Tuinfleur (Oostwold) bieden plek voor verschillende soorten sneeuwklokjes. In tuin Wubsbos (Winschoten) zijn vooral veel voorkomende klokjes te bewonderen. Zondag zijn de tuinen open tussen 11.00 en 17.00 uur.



Fijn Weekend!