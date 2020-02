Verdachte kippenschuurbrand kan zich niets herinneren: 'Ik werd wakker in een weiland'

De 27-jarige man uit Hoogezand die ervan wordt verdacht twee kippenschuren in Kiel-Windeweer in brand te hebben gestoken, zegt zich er niets van te herinneren.

Bij de brand in juli vorig jaar kwamen 100.000 kuikens om.

'Ik weet nog dat ik 's ochtends wakker werd in een weiland', vertelt de man in de rechtszaal. Het gat in zijn geheugen moet zijn veroorzaakt door drank, vermoedt de man. Hij was in de nacht van voor de brand naar een schuurfeest geweest in Zuidlaarderveen.

Bestelauto aangestoken

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man een naast een schuur geparkeerde bestelauto in brand gezet. Bij de politie heeft de man verklaard dat de achterdeuren van de bestelauto openstonden en er doeken op de grond lagen. De doeken had hij aangestoken.

Volgens de man was er geen aanleiding. Zo houdt hij niet van vuur, is hij niet tegen de bio-industrie en was er geen conflict met het bedrijf, verklaarde hij.



Kort na de brand overleed mijn moeder aan beroerte Eigenaar kippenschuur

Emotionele schade

De schade na de brand in Kiel-Windeweers bij vleeskuikenbedrijf De Groot is nog altijd groot. Niet alleen financieel, maar ook emotioneel. Dat vertelde de eigenaar van het bedrijf in de rechtbank.

'Ons huis, de plek waar we ons veilig voelen, is weg', vertelde een emotionele eigenaar.

'Bijna iedere nacht brandt er wel een schuur af in je dromen. Doodmoe word je ervan.”

Moeder vlak na brand overleden

De Groot blikte terug op de grote steun die hij had gehad. 'We kregen een kist vol met kaarten, de burgemeester komt nog even langs. Al die dingen doen je wel goed, maar elke keer als je naar buiten loopt, zie je wat er gebeurd is en dat raakt je diep.'

De brand was niet het enige dieptepunt wat de familie die nacht overkwam. Ook de moeder van De Groot overleed.

'Nadat ze het op het nieuws had gezien, belde ze om te vragen of het over ons ging. Kort daarna kreeg ze een beroerte, raakte in coma en overleed.'

Herbouwen mag niet

De financiële strop is ook aanzienlijk. Het bedrijf waar de familie sinds 1985 woont, is voor een derde verloren gegaan. Opnieuw opbouwen gaat niet zomaar. Door een wetswijziging is de oude bouwvergunning niet meer geldig.

'De schade loopt in de miljoenen. De verzekering dekt de brand wel, maar niet de investeringen. Er is een gat van enkele tonnen. Wie dat gaat betalen is de vraag.'

