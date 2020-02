OM eist 2 jaar cel tegen verdachte kippenschuurbrand

Het Openbaar Ministerie eist 24 maanden cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, tegen de 27-jarige Hoogezandster die verdacht wordt brandstichting in een kippenschuur in Kiel-Windeweer.

Bij de brand in juli vorig jaar kwamen 100.000 kuikens om het leven.

De officier van justitie houdt er rekening mee dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. Naast de gevangenisstraf moet de man zich melden bij de reclassering, en zich laten behandelen vanwege zijn drank- en drugsgebruik.

Ruzie op schuurfeest

De Hoogezandster is op de bewuste avond bij een schuurfeest in de buurt en is onder invloed van drank. Hij ontkent dat hij cocaïne heeft gebruikt. Op het schuurfeest zoent hij met een meisje. Als hij later een vriendin van het meisje een oneerbaar voorstel doet, ontstaat er ruzie. Later wordt hij ook door een groep jongens aangesproken.



Was u misschien gefrustreerd over alles wat er die avond is gebeurd? Rechter tegen verdachte brandstichting

Auto in brand

Daarna verlaat de verdachte het feestterrein en loopt richting het erf van Vleeskuikenbedrijf De Groot. Hij kent het bedrijf en de eigenaren niet. Op het terrein stuurt hij het meisje nog een paar appjes en steekt vervolgens de auto in brand. De uren daarna zou hij in een weiland verderop gelegen hebben.

Actie uit frustratie?

De rechter wil weten waarom de 27-jarige man de brand heeft aangestoken. 'Was u misschien gefrustreerd over alles wat er die avond is gebeurd?', vraagt de rechter. Het antwoord blijft uit.

Herkend op camerabeelden

Dat de man de brand heeft gesticht, is bewezen. Hij is te zien op camerabeelden van het vleeskuikenbedrijf. Die beelden zijn gedeeld op social media, waarop de man onder andere door zijn tweelingzus werd herkend. Na enig aandringen meldde hij zich bij de politie, waar hij ook toegaf dat hij zichzelf op de beelden herkende.

De advocaat van de verdachte vindt dat zijn cliënt al lang genoeg heeft vastgezeten en dat een voorwaardelijke straf of eventueel een taakstraf genoeg is.

Lees ook:

- Verdachte kippenschuurbrand kan zich niets herinneren: 'Ik werd wakker in een weiland'

- Verdachte van brandstichting kippenschuur Kiel-Windeweer blijft op vrije voeten

- Onrust bij inwoners Kiel-Windeweer na kippenschuurbrand: 'Dit zijn geen geintjes meer'