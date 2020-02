Vissers hekelen plannen voor nieuw megawindpark boven Eemshaven (update)

De plannen van Shell en Gasunie voor de bouw van een groot windpark op de Noordzee boven de Eemshaven vallen niet in goede aarde bij de visserijsector. 'We houden geen ruimte meer over.'

'O jee, dit is wel heel groot wat er gaat gebeuren op de Noordzee. Dit komt wel heel dichtbij voor de garnaalvissers uit Lauwersoog, Zoutkamp en Harlingen', is de eerste reactie van Barbara Holierhoek als ze donderdagochtend het nieuws over het windparkplan hoort. Holierhoek is voorzitter van vissersvereniging Hulp in Nood.

Rotsen en stenen

'Er zijn al heel veel plannen voor windparken op de Noordzee. En dan komt dit er nog eens bij', gaat ze verder. 'Die windparken komen precies dáár, waar vissers hun netten willen uitgooien.'

Windturbines kunnen volgens Holierhoek niet worden gebouwd op een harde zeebodem. Deze stukken zee zijn ook niet interessant voor vissers, omdat hun netten niet bestand zijn tegen rotsen en stenen Vissers, met name garnalenvissers, zijn gebaat bij een vlakke, zanderige ondergrond.

Als het zo doorgaat, worden steeds meer visserijbedrijven een faillissement in geduwd Barbara Holierhoek - Vissersvereniging Hulp in Nood

Kabels in de weg

Dat is precies het type zeebodem waar bouwers van windparken ook op uit zijn, zegt Holierhoek. En waar windparken worden gebouwd, moeten vissers wijken. Het zijn niet alleen de turbines zelf die de vissersvloot dwarszitten. De stroom moet via kabels over de zeebodem aan land worden gebracht. 'Waar kabels liggen, mogen wij niet vissen', zegt Holierhoek.

Dan kun je twee dingen doen. Holierhoek: 'Je kunt nog verder de zee op om daar te gaan vissen, maar dan heb je een groter schip nodig. Of je trekt je terug binnen de zogeheten 12-mijlszone. Maar daar is de ruimte al beperkt omdat visgebieden gesloten worden als ze tot natuurgebied zijn verklaard. Bovendien neemt de scheepvaart in deze zone steeds meer toe.'

Vrees voor faillissement

Door de groei van het aantal windparken op de Noordzee blijft er voor de vissers straks geen ruimte meer over, vreest Holierhoek. 'Als het zo doorgaat, worden steeds meer visserijbedrijven een faillissement in geduwd. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de vissers zelf, maar voor de hele sector, zoals de visafslagen en toeleveranciers.'

Het minste wat moet gebeuren, is het beperken van het aantal kabelgoten op de zeebodem, vindt Holierhoek. 'Dat scheelt al wat. Het kan niet zo zijn dat door de plannen van het Rijk voor groene energie er straks geen ruimte meer is om te vissen.'

Reactie Milieudefensie

Naast de vissers heeft ook Milieudefensie gereageerd op de plannen. Die organisatie is sceptisch.

'Het blijft eerst zien, dan geloven', zegt directeur Donald Pols van Milieudefensie. 'Al eerder heeft zowel Gasunie als Shell plannen gepresenteerd waar nog niets van is gerealiseerd. Ook dit is niet meer dan een schets van een groen luchtkasteel. Zo heeft Shell beloofd vanaf 2017 één tot twee miljard per jaar in duurzame energie te investeren maar zelfs die minimale investering haalt het bedrijf niet.'

Pols gaat verder: 'De ervaringen van de Groningers met deze bedrijven leren ons dat we ontzettend voorzichtig moeten zijn met toezeggingen van Shell en Gasunie. Voor nu - het is wat het is: een intentie. Er is zelfs nog geen haalbaarheidsstudie gedaan.'

Dit bericht is uitgebreid met een reactie van Milieudefensie.

Lees ook:

- Plannen voor 'grootste windpark ter wereld' boven Eemshaven