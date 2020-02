Hogelandster burgemeester maakt excuses voor fouten rondom subsidieregeling

De gemeente had 30.000 euro beschikbaar voor activiteiten in het kader van 75-jaar bevrijding. Dat bleek niet voldoende, omdat er veel aanvragen binnen waren gekomen. Meerdere verenigingen kregen een afwijzing omdat ze niet zouden voldoen aan het thema, of omdat ze een aanvraag te laat zouden hebben ingediend.

Dat laatste bleek een fout van de gemeente.

Na de sluitingsdatum van de subsidieregeling verscheen er nog een advertentie in de Noorderkrant met een oproep voor aanvragen.

Toen de sluitingsdatum van 1 december in zicht kwam, leek het aantal aanvragen nog beperkt, volgens de gemeente. Vandaar dat ze op 4 december weer een oproep in de krant plaatste.

Die oproep had achteraf niet gemoeten, stelt de gemeente. Daardoor kreeg Stichting Feesten en Herdenkingen Winsum een afwijzing met de mededeling dat ze te laat waren.

Openhartig gesprek

Er is volgens burgemeester Henk Jan Bolding een openhartig gesprek geweest met de voorzitter van de stichting.

Het is duidelijk dat dit proces geen schoonheidsprijs verdient. Er zijn ook fouten gemaakt Burgemeester Henk Jan Bolding

'Het is duidelijk dat dit proces geen schoonheidsprijs verdient. Er zijn ook fouten gemaakt. Daarover heb ik richting de stichting verontschuldigingen aangeboden en excuses gemaakt', liet burgemeester Henk Jan Bolding de raad weten.

Negatieve publiciteit

Ook zei de burgemeester dat het niet zijn bedoeling was geweest om negatieve publiciteit rondom de stichting te veroorzaken. De gemeente had namelijk in een persverklaring laten weten het jammer te vinden dat de stichting het ongenoegen over het niet toekennen van subsidies eerst kenbaar maakte via de media.

Maar dat bleek niet het geval. De stichting had namelijk niet actief de pers opgezocht en hun ongenoegen eerst kenbaar gemaakt bij de gemeente. Ook in het geval van Oranjevereniging Baflo was dit zo. Die had voorafgaand aan gesprekken met de media een brandbrief gestuurd naar de gemeente omdat ze geen subsidie kregen.

Terecht afgewezen

Bolding liet ook weten dat de subsidie voor de stichting op inhoudelijkheid terecht is afgewezen. Volgens de gemeente voldeed de aanvraag niet aan het thema 'verhalen' .

De voorzitter van de Oranjevereniging Baflo, Nico Werkman, was ook aanwezig bij de vergadering. Hij is teleurgesteld dat er geen excuses richting hen is gemaakt. De vereniging vindt dat er niet goed gecommuniceerd is over het thema waaraan voldaan moest worden. Ze zijn naar de bezwarencommissie gestapt. Binnenkort volgt een hoorzitting.

