Tien jaar cel en tbs met dwang geëist in hoger beroep tegen Korrewegschutter

Tegen Azim A. die veroordeeld is voor het neerschieten van Sidney op de Korreweg in Groningen in 2017, is donderdag in hoger beroep 10 jaar cel en tbs met dwang geëist.

De eis in het hoger beroep is gelijk aan de straf die de rechtbank in Groningen A. eerder oplegde.

Dwarslaesie

A. schoot in oktober 2017 student Sidney van zijn fiets. Die was op weg naar huis en A. sprak hem aan met de vraag of hij nog wat wilde drinken. Uit het niets schoot hij hem neer. Sidney heeft een dwarslaesie overgehouden aan het geweld en zit voor altijd in een rolstoel.

Spijt betuigd

Azim A. heeft tijdens het hoger beroep spijt betuigd. Tegen Sidney zei hij: 'Ik heb spijt van wat ik je heb aangedaan. Ik heb je hele leven verpest en de samenleving in schok gebracht'. Het slachtoffer sprak ook. Hij vertelde dat hij soms nog op een medisch wonder hoopt. 'In mijn dromen loop ik.'

Het slachtoffer vordert 900.000 euro van Azim A. Eerder werd A. veroordeeld tot het betalen van 369.000 euro.

