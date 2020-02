Apotheek moet 'nee' verkopen op vraag naar mondkapjes

'Er is meer vraag naar dan normaal', zegt Fiona Westerhof namens de apotheek, 'maar ze zijn door de groothandel niet meer te leveren.'

Onbekende levertijd

Westerhof wijst naar haar computerscherm: 'Bij de meeste mondmaskers die er op de markt zijn, geeft de groothandel aan dat er een onbekende levertijd is. Dat betekent dus dat ze niet kunnen aangeven wanneer ze weer beschikbaar zijn.'

Ook op de wat duurdere modellen moet nog tamelijk lang gewacht worden. 'Er is er eentje waarschijnlijk weer op 2 maart beschikbaar, maar een ander pas weer op 9 juli.'

De apotheek heeft zelf nog wel een doos met mondkapjes in de kluis staan. 'Omdat wij in een andere vestiging steriele producten maken. Dan dragen wij die kapjes om het product te beschermen, niet om onszelf te beschermen.'

Geen desinfecterende middelen

Met de berichten over het coronavirus is er in Wildervank geen run ontstaan op andere medicijnen. 'Wel is het zo dat ook de desinfecterende middelen bij de groothandel zijn uitverkocht.'

Wat als mensen de apotheek toch nog bellen voor mondkapjes?

Bij de bouwmarkt

Westerhof: 'We kunnen ze hooguit bestellen voor die mensen, maar we weten dus niet wanneer ze geleverd worden. Mochten ze echt stante pede een kapje willen, dan adviseren we ze om zelf op het internet te kijken, of om even langs de Bouwmarkt te fietsen. Daar liggen ze namelijk nog wel.'

