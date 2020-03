Aardbevingsnieuws februari 2020: nauwelijks bevingen in het Groningse gasveld

Hét aardbevingsnieuws van 2020? Op eentje van 0.3 in Scheemda, op de laatste dag van februari, bleef het rustig in het Groningse gasveld. De enige beving die verder te noteren viel was die op 22 februari in Opende, op de grens met Friesland.

En dat is niet het Groningse gasveld, maar het Marumveld. Rond 19:30 uur werd het dorp opgeschrikt door een beving met een kracht van 1.4 op de schaal van Richter. Dat was niet voor het eerst. Volgens KNMI-seismoloog Läslo Evers werd Opende in 1999 en 2003 ook al eens getroffen.

Overigens wil het volgens diezelfde Evers nog niet zoveel zeggen: nagenoeg een maand zonder bevingen in het Groningse gasveld. 'Het is misschien best opmerkelijk, maar een maandje is natuurlijk wel erg kort om daar statistiek op los te laten. Volgende maand kan het immers wel weer raak zijn', zegt hij.

Zorgen

Uiteraard leidde de beving bij Opende tot zorgen bij de lokale politiek en z'n inwoners. Ook dat was niet voor het eerst. Twee jaar geleden, in februari 2018, protesteerden namelijk al actievoerders uit zowel Groningen als Friesland bij de NAM-locatie in Opende, onder het gezamenlijke motto 'Samen van het gas af'.

Wellicht krijgen deze bezorgde burgers nu dan toch hun zin. Op 26 februari werd namelijk door de raad van de gemeente Westerkwartier unaniem een motie aangenomen, waarin wordt opgeroepen om zo snel mogelijk te stoppen met de gaswinning in de gemeente.

'Hiermee geven we een duidelijk signaal af naar de minister van Economische Zaken en de NAM', aldus Ytsen van der Velde van de partij VZ Westerkwartier, de indiener van de motie. 'Bovendien laten we zien dat we vierkant achter onze inwoners staan als ze met schade te maken krijgen.'

Ook Het Hogeland in het geweer

Westerkwartier was in februari niet de enige gemeente die zich unaniem tegen de gaswinning binnen z'n gemeentegrenzen uitsprak. Ook gemeente Het Hogeland wil niet dat er nog langer gas wordt gewonnen uit het kleine gasveld bij Warffum.

Openluchtmuseum Het Hoogeland en een aantal inwoners van het dorp, verenigd in actiegroep Warffum Alert, hadden om de politieke steun gevraagd. In een motie spraken de raadpartijen zich daarop unaniem uit tegen de winning bij Warffum.

We blijven strijden voor de zaak van Groningen. Daar kunt u op rekenen Burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland

'Deze motie is een onderstreping van onze inzet. We moeten van het gas af en we moeten schade voorkomen. Dat blijft onze inzet', zo liet burgemeester Henk Jan Bolding namens het college weten. 'We blijven strijden voor de zaak van Groningen. Daar kunt u op rekenen.'

Leendert Klaassen gaat door

Leendert Klaassen heeft inmiddels de respectabele leeftijd van 70 jaar bereikt. Normaal gesproken alle reden om te gaan vissen, golfen of achter de geraniums te gaan zitten. Maar kom daar niet om bij Onafhankelijk Raadsman Klaassen. Toen onlangs bekend werd dat de raadsman straks overbodig wordt in het bijstaan van aardbevingsgedupeerden, klom hij op de barricaden.

Er volgde een gesprek met Eric Wiebes van Economische Zaken, en na afloop riepen de twee in koor dat ze allebei 'nog even enthousiast zijn op voorlopig verder te gaan'. 'We moeten nog wel kijken hoe we dat formeel allemaal regelen. Maar voor de gedupeerden verandert er niks', zegt Klaassen.

Met andere woorden: Groningers die vastlopen bij het aardbevingsbestendig maken van hun woning of het repareren van mijnbouwschade, kunnen voorlopig nog even bij de raadsman terecht.

Smartengeld krijgt vorm

Voor de meeste Groningers zal het nog veel te langzaam gaan, maar toch: de regeling waarmee Groningers immateriële schade vergoed kunnen krijgen, is een stap dichterbij gekomen. Het op te richten Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft de basis onder de regeling klaar.

Op deze manier moet zo veel mogelijk recht worden gedaan aan de persoonlijke situatie van de aanvrager Instituut Mijnbouwschade Groningen

Het IMG gaat niet alleen smartengeld uitbetalen voor de schade die mensen hebben geleden door de aardbevingen, maar ook voor het moeten ondergaan van alle procedures die nodig zijn voor de schadeafhandeling en de versterking van huizen. 'Op deze manier moet zo veel mogelijk recht worden gedaan aan de persoonlijke situatie van de aanvrager', stelt het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Hongerstaker

Wie vindt dat het allemaal veel te langzaam gaat, is Dhani Hoekstra. Een dus bedacht hij een rigoreus protest: een hongerstaking. Niet alleen voor hemzelf, 'maar voor al die honderden gezinnen die in een penibele siuatie zitten', zegt Hoekstra (41), die samen met vrouw Simone, stiefdochter en drie honden in ten Post woont.

De bevingsproblematiek doet hem en zijn gezin heel veel. 'Ik zit thuis van werk, omdat ik psychische problemen heb gekregen. Mijn vrouw zit vanwege de problematiek ook al een jaar thuis. En ook mijn stiefdochter loopt bij een psycholoog.'

Zoals ook hier heeft elk nadeel z'n voordeel. Hoekstra, die de actie begon op 5 februari, was na acht dagen al bijna 8,5 kilo lichaamsgewicht kwijtgeraakt. 'Ik raak gemiddeld een kilo per dag kwijt, maar ik heb nog 102 kilo over, dus heb nog wat reserves', liet Hoekstra weten.

Hoekstra krijgt overwegend goede reacties. 'Het heeft zijn ups en downs, maar 99 procent van de mensen is positief. Veel mensen steunen mij.'

