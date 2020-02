Grijpskerk neemt afscheid van zijn 'burgemeester'

Vanwege zijn betrokkenheid bij het dorp en zijn inwoners werd Sterenborg ook wel de burgemeester van Grijpskerk genoemd.

Dorpsbelangen

Sterenborg was betrokken bij verschillende verenigingen. Hij was in 1990 een van de oprichters van de Vereniging van Dorpsbelangen, waarvan hij maar liefst 27 jaar lang secretaris was. Anthony Hogeveen, bestuurslid van Dorpsbelangen: 'Destijds kwam er een einde aan de gemeente Grijpskerk. Die ging op in de gemeente Zuidhorn. Ello vond dat de belangen van de inwoners van Grijpskerk gehoord moesten worden in die nieuwe gemeente en zo is Dorpsbelangen ontstaan'.

Fierljeppen

Ook was Sterenborg betrokken bij de oprichting van de Fierljepvereniging, de enige in de provincie Groningen. Ook bij deze vereniging was hij langdurig bestuurslid. Hogeveen: 'Het is niet voor niks dat de kantine van de fierljepvereniging Ello's Place heet. Dat zegt alles over de waardering die hij kreeg in het dorp.'

Grijpskerk heeft een Ello Sterenborgprijs. Die wordt om de twee jaar uitgereikt aan mensen die zich hebben ingezet voor het dorp.