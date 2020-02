McDonald's Kolham mag er komen

Het besluit is tegen het zere been van een zevental omwonenden. Zij vrezen onder meer lichtoverlast van de grote, gele M, die passanten naar het restaurant moet lokken. Ook vrezen zij extra overlast van zwerfvuil, jongeren en meer verkeer.

Voor- en tegenstanders

Twee weken geleden worstelde de gemeenteraad nog met de komst van de McDonald's langs de A7 tussen Kolham en Hoogezand. Coalitiepartijen PvdA, CDA en VVD waren toen voor de komst, maar de SP en ChristenUnie twijfelden nog.

Vooral de houding van McDonald's over de reclame-uitingen stuitte coalitiepartij SP tegen de borst. De multinational weigert namelijk af te zien van de grote, gele M waar bewoners moeite mee hebben. 'Dat vinden wij geen manier van praten met elkaar', zei fractievoorzitter Han van der Vlist daarover.

Heet hangijzer

Ook donderdagavond bleek de reclamezuil een heet hangijzer. De ChristenUnie wil dat zwart op wit wordt vastgelegd dat de lichtgevende M maximaal 25 vierkante meter groot wordt. Twee weken geleden is toegezegd door McDonald's dat het mogelijk is, maar die toezegging is nog niet opgenomen in de plannen.

De ChristenUnie nam daarom tien minuten de tijd om te kijken of het wél meegenomen kon worden. Na wat gesprekken met andere partijen besluit de partij om het voorstel iets aan te passen door een amendement in te dienen. Een meerderheid is uiteindelijk voor die aanpassing; voor de ChristenUnie voldoende om het restaurant naar Midden-Groningen te halen.

'Antwoord is nee'

Voor de andere coalitiepartij - de SP - bleek dat niet voldoende: zij stemden tegen. 'We hebben ons afgevraagd: 'Willen wij een McDonald's binnen Midden-Groningen?' Het antwoord is nee', vertelt fractievoorzitter Han van der Vlist. Ook oppositiepartij GroenLinks is tegen de komst van het restaurant.

Het aangenomen plan ligt er nu nog zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen tegen het besluit bij de Raad van State.

