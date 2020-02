Megawindpark boven Eemshaven krijgt 1000 tot 1500 windmolens

Dat werd donderdag duidelijk tijdens een toelichting op de windparkplannen, waarover RTV Noord eerder vandaag berichtte. De stroom die dat park levert, wordt in een mega-waterstoffabriek in de Eemshaven omgezet in waterstof.

Tientallen miljarden

Het windpark zorgt niet alleen zorgt voor duizenden banen, maar levert ook tientallen miljarden euro's op en moet over tien jaar drie à vier gigawatt aan waterstofproductie leveren. Als het windpark in 2040 - zoals beoogd - goed is voor de productie van tien gigawatt waterstof, moeten 12,5 miljoen huishoudens daarmee van stroom worden voorzien.

Shell, Gasunie en Groningen Seaports hebben de handen ineengeslagen om het windpark te realiseren, al zullen hiervoor ook de nodige subsidiepotjes moeten worden aangeboord. Gasunie-topman Han Fennema is positief gestemd.

'Waterstof cruciaal'

'Waterstof is een cruciaal element om een toekomstig energiesysteem voor ons duurzaam te maken, maar ook betaalbaar te houden. Projecten zoals dit windpark gaan er komen en volgens mij heeft Groningen daarin alles mee', motiveert hij, doelend op de mogelijkheden op zee, Groningen Seaports in de nabijheid en de opslagmogelijkheden in de Eemshaven voor waterstof.

Volgens Fennema zou de aanleg van het windpark een goede start zijn van het klimaatakkoord, dat onlangs landelijk groen licht kreeg. 'Voor de productie van waterstof leggen wij nu de basis in Groningen. Alles zit hier mee en heel Europa weet dat er veel waterstof moet komen, dus de kans is groot dat dit een groot succes gaat worden.'

Rol Gasunie

Als het waterstof eenmaal is geproduceerd, gaat de Gasunie een rol van betekenis spelen in het transport van de waterstof naar de diverse huishoudens. 'En dat doen we zo veel mogelijk via de bestaande mogelijkheden als waar we nu aardgas mee transporteren', licht Fennema toe. Daarnaast zorgt de Gasunie ook voor de opslag.

'Dus als de wind niet waait op de Noordzee, maar de industrie heeft wel waterstof nodig, halen we de waterstof niet van de Noordzee, maar uit de gasberging. Zo creëren we eigenlijk een hele robuuste waterstofinfrastructuur', stelt de Gasunie-CEO.

Waterstofrotonde

Fennema denkt dat de waterstof in eerste instantie naar industriële klanten zal vloeien en daarbij is Groningen als eerst aan de beurt. 'Maar richting 2030 verwachten we ook dat we andere industriële complexen in Nederland via een zogeheten waterstofrotonde met elkaar kunnen verbinden. En dan praat ik over Amsterdam, Rotterdam, Zeeuws-Vlaanderen en Limburg.'

Als dat allemaal is gerealiseerd, kan er pas aan een volgende stap zoals het buitenland gedacht worden. 'Dan ga je bestaande gasinfrastructuur gebruiken om ook die industriële clusters te verbinden met onze waterstofinfrastructuur. Eigenlijk een beetje hetzelfde als we hebben gedaan met de gasinfrastructuur in 1963', aldus Fennema.

'Eerst zien, dan geloven'

'Het blijft wel eerst zien, dan geloven'. Dat zegt directeur Donald Pols van Milieudefensie over de plannen van Gasunie, Shell en Groningen Seaports voor het windmolenpark.

'Als Shell het geld voor dit prachtige plan haalt uit de geplande 20-25 miljard dollar aan jaarlijkse fossiele investeringen, dan kan Milieudefensie dit alleen maar toejuichen. In dat geval - en alleen in dat geval - beweegt deze fossiele reus de richting op die wij van ze eisen in onze Klimaatzaak tegen Shell, meent Pols.

'De ervaringen van de Groningers met deze bedrijven leren ons dat we ontzettend voorzichtig moeten zijn met toezeggingen van Shell en Gasunie. Voor nu - het is wat het is: een intentie, er is zelfs nog geen haalbaarheidsstudie gedaan', aldus de directeur van Milieudefensie.

Mogelijke locatie windpark

Het is de bedoeling dat de eerste stroom in het megawindpark wordt opgewekt in 2027. Waar die precies zal worden aangelegd is nog niet helemaal bekend, maar er zijn eerder al gebieden aangewezen die als mogelijke locatie voor een windpark zouden dienen. Op basis daarvan is onderstaand kaartje gemaakt.

