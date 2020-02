Man die Korrewegschutter verborgen hield mogelijk alsnog de cel in

De studentenflat in Selwerd waar Azim A. zich schuilhield (Foto: Peter Steinfort/RTV Noord)

De 28-jarige Groninger die in 2017 Korrewegschutter Azim A. hielp om uit handen van de politie te blijven, moet van het Openbaar Ministerie twee maanden de cel in.

Dat eist de advocaat-generaal, de officier van justitie, in hoger beroep tijdens een zitting in Leeuwarden. Eerder werd Ruchendo I. vrijgesproken, maar het OM ging in hoger beroep tegen die uitspraak.

Korrewegschutter

Azim A., schoot in oktober 2017 student Sidney neer aan de Korreweg. Sidney belandde daardoor voor altijd in een rolstoel.

I. was er niet bij toen Azim A. de schoten loste, maar hielp hem naderhand wel om uit handen van de politie te blijven. Hij wist dat A. in een van de Selwerdflats verbleef en zocht hem daar ook op. Het appartement waar A. verbleef was van een gezamenlijke vriend.

Rommel en wietlucht

Azim A. hield zich na de schietpartij verborgen in kamer 115 van een studentenflat aan de Esdoornstraat. In de ruimte waar hij verbleef lagen tassen vol kleding en stapels dozen. Ook hing er een flinke wietlucht. 'Je vraagt je af hoe hij hier al die tijd heeft kunnen verblijven', zei RTV Noord-verslaggever Peter Steinfort na een bezoek aan de woning.

Hier hield Azim A. zich schuil



Liegen tegen de politie

De politie riep I. een paar keer op verklaringen af te leggen over Azim A. Hij kreeg onder meer de vraag wanneer hij de Korrewegschutter voor het laatst gezien had en waar hij was. I. loog hierover.

Terwijl A. op de vlucht was, nam I. filmpjes met hem op. Hij zegt tegen het Hof dat hij daar weinig meer van weet. 'Het is duidelijk dat mensen onder invloed daar nonsens aan het praten zijn', zegt hij over de filmpjes.

Last van de zaak

I. zegt last te hebben van deze zaak. Hij reageert soms boos op het Hof en zegt er klaar mee te zijn. Ook is hij zijn baan kwijtgeraakt omdat hij geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gekregen heeft.

De man moet, als het aan het OM ligt, twee maanden de cel in, waarvan één voorwaardelijk. Ook eist het OM een proeftijd van twee jaar.

Zijn advocaat Guy Weski pleit voor vrijspraak, omdat de zaak al langer geleden is. Over twee weken doet het Hof uitspraak.

Lees ook:

- Lees terug: hoger beroep in strafzaak tegen Korrewegschutter

- Hier hield Azim A. zich schuil