FC Groningen reist zonder Memisevic af naar Tilburg

'Er kan elk moment een klap op gegeven worden', zegt trainer Danny Buijs. 'De overgang kan natuurlijk ook niet doorgaan, maar we hebben in overleg met Samir afgesproken dat het beter is om af te wachten of de deal rondkomt.'

'Hij moet, als het tot een deal komt, ook nog medisch gekeurd worden. Ik wil niet dat als we morgen onderweg zijn, we de bus langs de kant moeten zetten zodat hij opgehaald kan worden', grapt Buijs.

Fledderus: 'Meerdere oorzaken'

'We zijn nog steeds in gesprek', zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus over de mogelijke transfer. 'Het is op dit moment lastig om er iets over te zeggen, omdat het nog niet rond is. We zijn al langere tijd in gesprek, maar het heeft meerdere oorzaken dat het nog niet tot een transfer gekomen is. Daar speelt het coronavirus mogelijk ook een rol in', licht Fledderus toe.

Vanwege het virus ligt de competitie momenteel stil in China. De transfermarkt in China sluit 28 februari om 02.00 uur.

Twijfelgevallen FC Groningen

Joël Asoro, Mo El Hankouri en Kian Slor zijn nog een twijfelgeval voor de clash met de Tilburgers. Het is voor Buijs daarom nog even puzzelen over de opstelling. 'Ik weet het nog niet, want ik heb dus nog een paar twijfelgevallen', zegt de oefenmeester. 'Als de drie twijfelgevallen wegvallen, heb ik weinig keus.'

Aanvoerder Mike te Wierik keert in ieder geval terug in het hart van de defensie, nadat hij vorige week geschorst was. Linksback Django Warmerdam is nog enige tijd uit de roulatie en daarom zal Bart van Hintum wederom als linkerverdediger spelen.

Ko Itakura staat net als tegen VVV-Venlo in het centrum van de verdediging. Ajdin Hrustic is teruggekeerd van een blessure en weer inzetbaar. Verder zijn er weinig wisselingen te verwachten in vergelijking met afgelopen week.

Willem II favoriet?

'Ik denk dat voor veel mensen Willem II favoriet is', zegt Buijs. 'Ik denk zelf dat het fiftyfifty is. Ze doen het uitstekend dit seizoen. Als de laatste weken niet minder waren geweest, hadden ze nu bij de bovenste twee gestaan. Maar als je een goed niveau haalt, kun je van ze winnen.'

'De statistieken van vorig seizoen zijn ons gunstig gezind, van de vijftien jaar daarvoor minder heb ik begrepen. Als speler heb ik volgens mij een keer met 5-0 verloren daar. Ik verwacht een zwaar veld in ieder geval, helemaal met de regen die nog op komst is.'

Live op RTV Noord

De wedstrijd is vrijdagavond live te volgen via Radio Noord. Willem II – FC Groningen begint om 20.00 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 19.30 uur. Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Wim Masker is de analist in de studio.

