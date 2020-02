Nieuwsgierige hond gaat op avontuur in dakgoot

Een hond snuffelt rond in een dakgoot in Hoogezand. (Foto: Venema Media)

In Hoogezand is de brandweer donderdag aan het eind van de middag opgeroepen voor een wel heel bijzondere melding. Aan de Parellelweg snuffelde een hond rond in de dakgoot van één van de woningen in de straat.

De viervoeter had zichzelf toegang tot de dakgoot verschaft via een open raam in een dakkapel. Mensen op straat zagen het dier in de dakgoot, waarna ze stadswachten erop attendeerden. Die seinden de brandweer in.

Doek

Ondertussen namen omwonenden en passanten het zekere voor het onzekere. Ze trokken ergens een doek vandaan en volgden nauwgezet elke beweging van de hond, zodat die kon worden opgevangen als het dier zijn evenwicht zou verliezen.

Zover kwam het niet. Toen de hond het na een poosje wel mooi geweest vond, klom-ie via het openstaande raam weer terug de woning in. De brandweer kwam daardoor tevergeefs naar Hoogezand, al konden ze er eenmaal ter plekke wel om lachen.

'De brandweer geloofde nog steeds niet dat het echt waar was, totdat we ze de foto's lieten zien', aldus een ooggetuige.

Niemand aanwezig

Overigens heeft het baasje van de hond niets meegekregen van het uitstapje van zijn of haar huisdier. Gedurende het voorval was er niemand in de woning aanwezig.