Q&A: welke vragen krijgt de GGD nou vooral over het coronavirus?

'Eerst de handpalmen over elkaar. Dan de rugkant van de vingers. In elkaar knijpen. Dan de duimen ook goed meenemen. En vervolgens de vingertoppen...'

NoordVandaag-verslaggeefster Joyce Kranenborg kreeg donderdag een lesje in het wassen van de handen bij de GGD, die overspoeld wordt met vragen over het coronavirus.

De telefoon van de GGD in Stad staat roodgloeiend, maar ook de lezers/kijkers van RTV Noord konden hun vragen insturen via Facebook. We stelden ze aan de GGD.

Gewone griep

Wat is het verschil tussen gewone griep en corona?

Machiel Vonk: 'Qua ziektebeeld lijkt het inderdaad wat op elkaar, maar de veroorzaker is een ander virus. Maar met corona heeft nog nooit iemand kennisgemaakt, dus niemand is nog resistent. Iedereen is dus in principe vatbaar.'

Wanneer moet ik de dokter bellen?

'Als je ernstig ziek bent. Als je gewoon griepverschijnselen hebt, hoef je niet te bellen. Maar als je ademhalingsmoeilijkheden hebt, moet je maar even contact zoeken met de huisarts.'

Mondkapje

Wanneer moet ik een mondkapje dragen?

'Er zijn onderzoeken waarbij aangetoond is dat het dragen van een mondkapje door leken leidt tot meer infecties.'

