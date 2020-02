Delfzijl maakt zich zorgen over 'ondermijnende' motorclub Hardliners (update)

Dat heeft Kok naar eigen zeggen zelf ondervonden, want volgens hem heeft de toenmalige president van de club, Michael Groeneveld, hem 'ondermijnd' door te dreigen met 'consequenties' als hij zijn voorstel voor een zogenoemd 'colourverbod' zou doorzetten.

Wat de gevolgen zijn, werd het raadslid niet duidelijk. 'Maar het was volgens de president geen bedreiging, maar een belofte.'

Welles-nietes-spelletje

Volgens Groeneveld liep het allemaal anders. 'Kok had beloofd om de naam van onze club niet in zijn voorstel te noemen. Toen ik de tekst las en toch onze naam zag staan, heb ik hem gevraagd om zijn voorstel terug te trekken', zegt de oud-voorzitter.

Het wordt een welles-nietes-spelletje, want volgens Kok is dat niet waar. 'Groeneveld beweerde dat ik met mijn voorstel de club Hardliners wilde verbieden. Maar dat is niet zo. Het gaat mij alleen om het dragen van logo's en clubkleuren.'

Geen aangifte

Kok heeft geen aangifte gedaan. Volgens hem voelt hij zich niet geïntimideerd door de woorden van de oud-voorzitter en heeft een aangifte daarom geen zin. 'Ik ben wel dezelfde avond naar de politie gegaan. Ik heb ze het gesprek laten horen. Zij vinden het ondermijning en nemen het gesprek mee in het dossier over de club.'

Het raadslid van gemeentebelangen schrijft in zijn voorstel ook dat MC Hardliners is opgericht door een voormalige baas van een afdeling van Hells Angels. Laatstgenoemde club werd door de rechter verboden in 2019.?

Agressieve zaken

Coalitiepartij CDA noemt het een vervelende zaak. 'Ik ben er erg van geschrokken', zegt Piet van Hoogdalem. De andere coalitiepartij, ChristenUnie, wil niet meteen hoog van de toren blazen en wijst erop dat het voorstel niet in strijd moet zijn met het recht op vrijheid van meningsuiting.

PVV'er Johan Schanssema voelde in eerste instantie niet veel voor een verbod. Maar na het bestuderen van de club op YouTube, denkt hij daar anders over. 'Ik ben tot de conclusie gekomen dat er agressieve zaken op staan en daarom steun ik het voorstel', zegt Schanssema. Op welke agressieve zaken hij doelt, is niet duidelijk.

De enige partij tegen het verbod is de Seniorenpartij Delfzijl. 'Zo lang er nog geen sprake is van strafbare feiten, steun ik het voorstel niet.'

Ernstige constatering

Burgemeester Gerard Beukema neemt het voorval hoog op. 'Ik heb via de politie gehoord van het gesprek tussen Kok en de president van de motorclub', zegt hij. 'Ik vind dit een zodanig ernstige constatering, dat dit heeft geleid tussen een gesprek met de politie en het Openbaar Ministerie.'

Beukema wil op korte termijn in gesprek met de motorclub. Hij gaat onderzoeken of het voorstel van de gemeenteraad juridisch mogelijk is. 'Een verboden vereniging mag geen plaats hebben in onze samenleving. Laat dat duidelijk zijn.'

Gemeentelijke wet

Het is een mogelijkheid dat een dergelijk verbod wordt opgenomen in de plaatselijke gemeentelijke wet. 'We hopen dit samen te doen met Appingedam, waar soortgelijke problemen spelen met Satudarah en met Loppersum, zodat de regeling ook geldt voor de nieuwe gemeente Eemsdelta.'

Dit bericht is aangevuld met een reactie van oud-voorzitter Michael Groeneveld van MC Hardliners en een uitgebreidere reactie van raadslid Rob Kok van Gemeentebelangen Eemsdelta.

