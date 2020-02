Air Martini: Terminaal op de intensive care en toch even naar buiten kunnen

Nog een keer de wind door je haar, een regendruppel op je arm of nog een keertje het voorjaar ruiken. Als je ernstig ziek bent of in de laatste fase van je leven bent en op de intensive care van het ziekenhuis ligt, lijkt de kans daarop miniem.

Maar in het Martini Ziekenhuis in Stad hebben ze er iets op gevonden. In het project Air Martini wil het ziekenhuis patiënten van de intensive care, die de dood in ogen zien, de buitenlucht laten zien en voelen.

Proefdraaien

Het is de bedoeling dat de patiënten naar een deel van de bestaande binnentuin worden gebracht. Dat heeft overigens wel wat voeten in de aarde, omdat er allerlei apparatuur aan de mensen zijn verbonden.

Via de lift en een deur aan de buitenkant van het ziekenhuis worden de patiënten naar de binnentuin gebracht. Inmiddels is er ook al aantal keren proefgedraaid.

'Dat is heel goed bevallen. De patiënten reageerden er heel goed op. Even je hond nog kunnen aaien, een zonnestraal op je huid kunnen voelen en ervaren dat je bestaat', vertelt Laura de Vries, coördinator Fondsenwerving Vrienden van het Martini Ziekenhuis.

Duizenden euro's

Om het project te laten slagen en patiënten makkelijk naar de binnentuin te kunnen brengen, is zo'n 40.000 euro nodig. Daar is al een bedrag van 10.000 euro van binnen. Het geld is afkomstig van Vastgoedsociëteit Wildverband.

'Geluksmomentje'

De patiënten zijn blij met de plek waar ze nog even met dierbaren alleen kunnen zijn en tegelijkertijd in de buitenlucht kunnen zijn en niet een ziekenhuisomgeving.

'Het was mijn geluksmomentje. Het gaf me het gevoel dat ik leefde. Ik kwam er echt even tot rust. Samen met je geliefden om je heen kun je er daarna weer tegenaan', vertelt patiënte Hizkia Blanken, die al even kon proeven van het Air Martini project.