Verdachte overval tankstation in tranen: 'Ik heb heel veel spijt'

Zijn het krokodillentranen of is het echt spijt? De officier van justitie zet vraagtekens bij de houding van de 24-jarige man die verdacht wordt van een gewapende overval op een tankstation in Paddepoel.

De verdachte deed donderdag snikkend zijn verhaal. De overval op het tankstation in Groningen was in juli 2018.

De man, die oorspronkelijk uit Suriname komt, bedreigde de medewerkster met een groot mes en riep daarbij 'kassa open of ik steek je dood'. Bij de overval maakte de man 770 euro buit. Daarna vluchtte hij op de fiets.

In tranen

De medewerkster heeft nog tot op de dag van vandaag last van de overval. Ze heeft nachtmerries en is behoedzaam als ze buiten mensen ziet die op de overvaller lijken

'Ook al is het nu bijna twee jaar geleden, ik merk dat het nog veel met me doet. Het is een gebeurtenis die lang de tijd nodig heeft om te sluiten.'

De verdachte verklaarde dat hij de overval had gepleegd in een tijd dat het slecht met hem ging. De locatie koos hij uit, omdat hij er eerder op de dag langs was gefietst. 'Ik had last van emoties en had veel stress, verdriet en heel veel honger', vertelt hij in tranen.

Bekende Belg

Na de overval is hij naar zijn logeeradres gefietst waar hij de overval opbiechtte aan een vriend. Even later vertrok hij, via Rotterdam naar België, waar hij voorheen bij zijn vader woonde. In België was de man lange tijd op de landelijke televisie te zien met een eigen programma.

De Surinamer zegt erg veel spijt te hebben. Het ging mis nadat zijn vader hem in België uit huis zette en hij vervolgens ging zwerven door Nederland en België. De officier van justitie zet vraagtekens bij de tranen en de spijtbetuigingen van de man, omdat de man kort na de overval op het tankstation in België óók een gewapende overval pleegde.

Uitgeleverd

Ook rekent de officier hem aan dat hij zijn uitlevering naar Nederland vertraagd heeft door bezwaar te maken. 'Zijn houding komt bij mij berekenend over', aldus de officier. De man werd nadat hij zijn straf in België had uitgezeten uitgeleverd aan Nederland.

Voor het Openbaar Ministerie is het in ieder geval duidelijk. De man heeft de overval gepleegd. De officier eist een celstraf van twee jaar.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

