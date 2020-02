Willem II - FC Groningen gaat ondanks vaststelling coronavirus vooralsnog door

Dat het coronavirus donderdagavond werd vastgesteld bij een man in Tilburg, heeft vooralsnog geen gevolgen voor de competitiewedstrijd van FC Groningen tegen Willem II. Beide ploegen staan vrijdagavond tegenover elkaar in Tilburg.

Een woordvoerder van de KNVB laat weten dat de vaststelling van het virus nu nog geen gevolgen heeft. 'We staan in contact met het RIVM en volgen hun adviezen omtrent deze situatie.'

(Nog) geen streep door evenementen

In Nederland wordt op dit moment nog niet afgeraden om naar evenementen te gaan waar veel mensen samenkomen. 'Was je handen regelmatig. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes', is de mededeling van het RIVM.

Een streep door evenementen, zoals een voetbalwedstrijd, is dan ook niet aan de orde. 'Al snappen we dat de situatie snel kan veranderen', zegt de KNVB-woordvoerder.

Contact met voetbalbond

FC Groningen-directeur Wouter Gudde heeft donderdagavond nog geen contact met de voetbalbond gehad en verwacht dan ook dat de wedstrijd gewoon doorgang zal vinden.

In Italië zijn dit weekend vier wedstrijden in de Serie-A afgelast vanwege het virus. Zover is het in Nederland dus nog niet.