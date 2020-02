'Werkplein Fivelingo schond privacy door gebrek aan ervaring'

Medewerkers van Werkplein Fivelingo hebben de privacy van cliënten geschonden omdat ze 'onervaren' waren met een nieuwe werkwijze. Dat is de uitleg van wethouder Meindert Joostens aan de gemeenteraad van Delfzijl over de kwestie.

Werkplein Fivelingo, dat in Appingedam zit, helpt mensen aan een baan of opleiding. Onlangs werd bekend dat de organisatie de privacy van cliënten heeft geschonden door tijdens groepsgesprekken naar persoonlijke informatie te vragen. 'Bijvoorbeeld of ze gebruik maken van kinderopvang en welke diploma's ze hebben', legt Joostens uit.

Onbedoeld

De groepsgesprekken zijn nodig om cliënten beter te leren kennen in hun zoektocht naar een baan. Als dit individueel gebeurt, duurt het te lang om alle mensen te spreken. Het is volgens de wethouder gebruikelijk dat dit soort gesprekken in groepsverband plaatsvinden.

'Bij Werkplein Fivelingo is deze werkwijze nieuw. Ze hadden daar geen ervaring met groepsgesprekken. Daardoor is onbedoeld de privacy geschonden', zegt Joostens.

'Het is niet goed dat het zo is gegaan', zegt hij met de kennis van nu. 'Het had beter gemoeten.'

Niet uit roekeloosheid

De wethouder vindt het wrang dat dit de medewerkers van Fivelingo is overkomen. 'Ze zijn allemaal zeer betrokken en doen hun werk met passie en de beste bedoelingen. Ik vind het belangrijk om te benoemen dat dit niet is gebeurd uit roekeloosheid.'

Nadat de fout bekend werd, zijn er maatregelen genomen. 'Er wordt strenger op toegezien dat er geen privacygevoelige informatie wordt besproken', zegt Joostens. De groepsgesprekken blijven wel bestaan.

Toekomst

Verder worden cliënten ook gewaarschuwd op het delen van gevoelige informatie. 'Soms vertellen mensen ook uit zichzelf zaken die privacygevoelig zijn', zegt Joostens. 'En als mensen daar behoefte aan hebben, is het ook mogelijk om één-op-één-gesprekken aan te vragen.'

Het gemeentebestuur vraagt het bestuur van Werkplein Fivelingo om erop toe te zien dat dergelijke fouten in de toekomst niet weer worden gemaakt.

