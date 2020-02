Ambulancezorg vreest geen langere aanrijtijden door verlaging maximumsnelheid

Dan mag overdag op snelwegen hooguit 100 kilometer per uur worden gereden in plaats van 130. Tussen zeven uur 's avonds en zes uur 's morgens geldt nog wel een maximumsnelheid van 130. Dit is om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Veertig kilometer harder

Ambulances mogen vanwege de veiligheid niet meer dan veertig kilometer per uur harder rijden dan de maximumsnelheid. Zij mogen dus straks overdag met maximaal 140 in plaats van 170 kilometer per uur over de snelweg.

Langere aanrijtijden?

Ambulancezorg Groningen is niet bang voor langere aanrijtijden. 'Wij denken dat dit wel meevalt. We rijden maar beperkt op de snelweg en als het daar druk is, rijden we nu ook niet harder dan veilig is', zegt directeur Jeroen van der Ster.

'We kunnen in Noord-Nederland real-time bekijken hoe lang onze aanrijtijden zijn', gaat Van der Ster verder. 'We gaan dit straks nauwkeurig volgen om te kijken of we een effect zien. Als dat zo is, kaarten we dat aan bij Ambulancezorg Nederland. Die gaat dan in gesprek met de overheid.'