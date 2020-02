Uneken gaat voor het eerst 'De Muur' op

Lonneke Uneken komt voor het eerst in actie voor Boels Dolmans. De talentvolle wielrenster uit Veendam staat zaterdag in Belgiƫ aan de start van Omloop het Nieuwsblad.

Het vrouwenpeloton moet in de 125 kilometer van Gent naar Ninove een aantal flinke obstakels trotseren. In totaal liggen er tien venijnige hellingen en vijf kasseienstroken in het parcours.

Haaghoek, Paddestraat, Berendries en De Muur van Geraardsbergen zijn een paar namen uit de Belgische voorjaarskoersen. 'Ik hou daar wel van en het hoort er echt bij. Het sfeertje eromheen maakt de koers,' vertelt Uneken.



'Harde koers'

Bovendien spelen de weersomstandigheden vaak een grote rol. 'Vanaf de Muur van Geraardsbergen zal het echt finale worden. Maar er staan ons daarvoor ook al een aantal beklimmingen te wachten. Met veel zijwind en wind mee zal het een harde koers worden.'

Ze komt over als een ervaren renster als ze de namen opnoemt van alle obstakels die voor haar liggen. Maar feitelijk kent ze de koers alleen maar van televisiebeelden en de verhalen van ploeggenotes als Chantal Blaak (winnares in 2019) en Anna van der Breggen.

Afzien

De Muur van Geraardsbergen is ze zelfs nog nooit opgefietst. 'Het is er nog nooit van gekomen. Mijn ploeggenoten lachten me ook een beetje uit toen ik dat vertelde. Aan de andere kant zeiden ze ook dat de eerste keer wel het leukst is omdat je nog niet weet wat je te wachten staat.'

'Het voordeel is dat je De Muur toch niet kunt indelen. Je moet gewoon volle bak omhoog. Het zal afzien worden,' aldus de 19-jarige Uneken.

Meerwaarde in voorjaar

Ze hoopt er daar nog bij te zitten na ruim 100 kilometer. Vooral om aan te tonen dat ze dit soort wedstrijden nu en in de toekomst aankan. Ploegleider Danny Stam sprak vorig jaar bij het contracteren van Uneken dat ze 'in het voorjaar haar meerwaarde gaat bewijzen.'

Ze is niet gespannen voor haar eerste koersdag voor haar nieuwe ploeg. 'Ik merk wel dat alles nu 'in het teken staat van' zeg maar. Het is natuurlijk wel speciaal om in 'Het Nieuwsblad' voor de beste ploeg ter wereld te mogen starten. Dat is toch wel een dingetje.'



