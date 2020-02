Na bekende cafetaria zien Pekelders ook hun viskar verdwijnen

Pekelders hebben nog een maand de tijd om te bedenken waar zij in vervolg hun lekkerbekje, haring met uitjes of bakje kibbeling gaan kopen. De viskar bij winkelcentrum De Helling in Pekela verdwijnt na 37 jaar.

Eind maart is het zover, vanaf dan blijven de luiken voor altijd gesloten.

Het is op het gebied van eten de tweede tegenvaller voor Pekela in korte tijd. Vorige week sloot Mieja's Snelbuffet na 42 jaar de deuren. Opvallend: beide zaken hadden het veel te druk.

Begonnen als palingverkoper



Henk Harms, samen met zijn vrouw Aly eigenaar van de viskar, blikt terug op de beginperiode. 'Het was crisis in de jaren '80 en ik raakte werkloos. Toen ben ik paling gaan kopen in Makkum, voor 25 gulden weet ik nog. Dan kwam ik terug met een vuilniszak vol en die vis verkocht ik dan in de kroegen. Uiteindelijk ben ik omgeschoold tot vishandelaar.'

Wat volgden waren jaren van haringen schoonmaken, vis bakken en heel, heel veel werken. Harms: 'Het klinkt gek, maar eigenlijk hebben wij veel te veel klanten. Mijn vrouw werkt 60 uur per week, ik 72. Maar de wereld is meer dan alleen maar werken. Dat drong helemaal door toen oud-burgemeester Meindert Schollema en Pekelder SP'raadslid Kor Kruisman kort na elkaar overleden.'

Beide waren slechts een paar jaar ouder dan Henk (65) en Aly (62).

Geen opvolging



Zoon Martijn staat al zo'n vijftien jaar in de kar, maar hij gaat de zaak niet overnemen. 'Martijn is een lopende computer! Hij schrijft nooit iets op, onthoudt zo bestellingen van twintig mensen tegelijkertijd. Maar het is veel te druk. Als hij de zaak over wil nemen moet er wel vier man personeel bij.'

En die zoektocht naar personeel bleek nogal een uitdaging, vertelt de visboer. 'Het is verrekte moeilijk om opvolging te vinden. Ik heb jongens die hier een kleine tien jaar werken, maar zij hebben wat anders. En verder is er haast niemand die zes dagen per week wil werken.'

Wat nu?



Helemaal stoppen met werken gaat niet lukken, geeft Harms eerlijk toe. 'Wij gaan meer fietsen en veel genieten, maar we blijven nog wel een beetje werken. Ik verkoop ook zeep aan visboeren, slagers en horecazaken. Dat moet ik ook wel blijven doen, anders kom ik in een zwart gat terecht, haha.'

Collega Wiebe Klijnstra nam een kijkje in de viskar.



