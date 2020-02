Warming-up: Willem II - FC Groningen

Voorafgaand aan de wedstrijd wordt een minuut stilte worden gehouden ter nagedachtenis aan Jan Vullings. De voormalig voorzitter en erelid van Willem II overleed onlangs op 83-jarige leeftijd. De Tilburgers dragen tevens rouwbanden.

Toen donderdagavond bekend werd dat er een coronageval in Tilburg werd gemeld rezen er direct vragen over het doorgaan van de wedstrijd. Tot zover is er geen enkele reden om aan te nemen dat de KNVB besluit om de wedstrijd uit het programma te halen. De voetbalbond volgt de adviezen van de overheid op. Er reizen vanavond dan ook 'gewoon' 249 supporters uit Groningen richting Tilburg. De burgemeester van Tilburg laat weten geen enkele sportwedstrijd af te gelasten vanwege de coronapatiënt.

Django Warmerdam, Gabriel Gudmundsson en Samir Memisevic reizen niet mee naar Tilburg. De eerste twee zijn nog steeds een tijd uit de roulatie vanwege blessures en Memisevic blijft in Groningen in afwachting van zijn eventuele transfer. De Chinese transfermarkt sluit vrijdagnacht om 02.00 uur.

Mo El Hankouri, Kian Slor en Joël Asoro zijn twijfelgevallen. Ajdin Hrustic is weer bij de selectie aangesloten nadat hij geblesseerd uitviel in de wedstrijd tegen Sparta.

De vorm: FC Groningen

FC Groningen was de laatste weken uitstekend bezig en keek ook echt weer omhoog. De nederlaag van vorige week tegen VVV-Venlo, was onnodig maar ook onverdiend. De Trots van het Noorden speelde een uitstekende eerste helft, maar vergat zichzelf te belonen. Joël Asoro, Ramon Pascal Lundqvist en Daishawn Redan kregen allemaal prima mogelijkheden om een doelpunt te maken. In de tweede helft zakte het niveau terug en leek de wedstrijd doelpuntloos te eindigen. Totdat Sergio Padt knullig in de fout ging en de Limburgers toch nog met de overwinning er vandoor konden gaan. Toch staat FC Groningen nog altijd op een keurige achtste plaats met 35 punten uit 24 wedstrijden.

De vorm: Willem II

Ieder jaar is er één ploeg in de eredivisie die boven verwachting presteert. Dit jaar is dat Willem II. De Tilburgers staan, ondanks een mindere periode, op de vijfde plaats in de eredivisie met 41 punten uit 24 wedstrijden. Vangelis Pavlidis is een speler waar FC Groningen vanavond waarschijnlijk extra aandacht voor heeft. De Tilburgse doelpuntenmachine vond al tien keer het net en draait tot nu toe een uitstekend seizoen. Oud-FC Groningen-spits Paul Gladon heeft zijn draai nog niet helemaal gevonden in Tilburg en scoorde slechts één keer.

Waar moeten we op letten?

FC Groningen laat waarschijnlijk het initiatief aan Willem II. De Tilburgers mogen het spel in eigen stadion proberen te maken en FC Groningen zal loeren. Groningen zal wederom hopen op de goede voorzetten van Bart van Hintum. De linksback kreeg vorige week een aantal keer een goede voorzet voor de goal, van waaruit FC Groningen gevaarlijk wil worden. Van Hintum is momenteel één van de weinige spelers met een goede voorzet in huis. Daishawn Redan zal ook gebrand zijn op zijn eerste goal in dienst van FC Groningen. De huurling van Herta BSC liet nog weinig zien in het shirt van de Trots van het Noorden.

Historie

FC Groningen ging in eredivisieverband 32 keer op bezoek in Tilburg. Acht keer werd er gewonnen, zes keer werd het gelijk en er werd maar liefst 18 keer verloren.

FC Groningen Live

De wedstrijd is vrijdagavond live te volgen via Radio Noord. Willem II - FC Groningen begint om 20.00 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 19.30 uur. Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Wim Masker is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Gabriel Gudmundsson en Django Warmerdam zijn geblesseerd. Joël Asoro, Mo El Hankouri en Kian Slor zijn twijfelgevallen. Samir Memisevic is er vanwege transferperikelen niet bij.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

FC Groningen: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Itakura, van Hintum; Matusiwa, El Messaoudi, van Kaam, Lundqvist, Asoro en Redan.