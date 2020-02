Bouwman gaat met gestrekt been richting Pechstein

Schaatscoach Erik Bouwman uit Groningen gaat vol in de aanval tegen Claudia Pechstein. De Hoogezandster stelt in De Telegraaf dat de Duitse schaatsroutinier tot een heel negatieve stroming behoort binnen de Duitse bond.

Bouwman, sinds twee jaar bondscoach van de Duitse nationale selectie, heeft geen goed woord over voor de houding van de 48-jarige schaatsster. 'Iedereen rond het nationale team moet kotsen van haar overdreven vriendelijkheid richting de buitenwereld. Maar wij weten dat er een kwaadaardige dubbele agenda achter dat masker zit.'

'Duitsland is ontwikkelingsland'

Pechstein kan zich niet vinden in het beleid van de Duitse schaatsbond waarmee na de Olympische Spelen van 2014 begonnen is. Duitsland won in dat jaar geen enkele schaatsmedaille en vier jaar was er opnieuw geen eremetaal. Pechstein houdt zich vast aan aan trainingsmethoden die in de jaren '90 succesvol waren.

Bouwman: 'Er is constant vernieuwing en ontwikkeling in het schaatsen. Als je daar niet in meegaat, ga je het keihard verliezen. Dat is wat er in Duitsland is gebeurd. We zijn nu een ontwikkelingsland.'

Grosse president schaatsbond

In het verlengde hiervan speelt er nog een kwestie. Pechstein maakt zich er al maandenlang hard voor om haar levenspartner Matthias Grosse op de stoel van de president van de schaatsbond te krijgen. 'Het zou de meest onprofessionele grap zijn die ik ooit heb meegemaakt in de topsport.'

'Pechstein is alleen in zichzelf geïnteresseerd en heeft nooit iets gedaan in het algemeen belang. Het zou grote gevolgen hebben als Grosse wordt benoemd', aldus Bouwman.



'Walgelijke woorden'

Grosse in een reactie weten dat niets waar van wat Bouwman zegt. 'De woorden van Bouwman over Claudia zijn walgelijk en kwaadaardig, maar ook gemakkelijk te weerleggen. Claudia is al dertig jaar succesvol. Niemand kan dat doen zonder een teamspeler te zijn. Iemand die een dag voor het WK publiekelijk de meest succesvolle sporter van het land in diskrediet brengt is niet in staat een team te leiden.'

